Karacabey ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında - Son Dakika

Karacabey ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında

6 saat önce

Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altındaBURSA'nın Karacabey Ovası'nda, yoğun yağış sonrası yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi su altında kaldı.

Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında

BURSA'nın Karacabey Ovası'nda, yoğun yağış sonrası yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi su altında kaldı. Su tahliyesini sağlayan pompa istasyonuna daha önce hırsızların girdiği ve verdikleri zarar nedeniyle çalışmadığı ortaya çıktı.

Karacabey ilçesinde geçen hafta kırsal Şahinköy Mahallesi'ndeki pompa istasyonuna bakır kabloları çalmak için giren hırsızlar, istasyonda yer alan elektrik panosuna da zarar verdi, tahliye pompaları çalışmaz hale geldi. Karadere ile Görecik Deresi arasındaki sensörlü su tahliye pompaları, yoğun yağışın görüldüğü bölgede devreye girmeyince Görecik Deresi taştı. Karacabey Ovası'ndaki lahana, soğan, pırasa ve karnabaharın ekili olduğu tarlaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin dönümlük alan su altında kaldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Düzen, "Burada yoğun yağışlarda su, tamamen pompa ile atılıyor. Devletin yaptığı pompalar var, bu pompalar çalışırsa sular tahliye oluyor. Hırsızlık ardından istasyon zarar gördüğünde ikazlara rağmen sorun giderilmedi. Pompalar yağıştan bir gün sonrasında yapılıyor. Yağmur yağışlarından önce yapılsaydı, bu kadar zarar olmayabilirdi" dedi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇİFTLİĞİ DE ZARAR GÖRDÜ

Ayrıca bölgedeki bir büyükbaş hayvan çiftliğini de su bastı. Çiftlikte hayvan yemleri su altında kaldı ve maddi zarar meydana geldi. Çiftliğin sahibi Serdar Ün, 2 bin hayvanın bulunduğuna işaret ederek, "450 civarında hayvanımızı yemleyemedik. Yemlerimiz su baskınından ötürü ziyan oldu, samanlığın alt tarafı da zarar gördü. Aşağı yukarı 300 bin lira zarara uğradık. Hırsızlığa yeltenilmiş, ancak daha sonrasında da ihmal var. Bu su, her sene gelen bir su, pompaların daha önceden çalışması gerekiyordu" diye konuştu.

Karacabey ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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