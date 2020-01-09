Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında (2) - Son Dakika

Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında (2)

6 saat önce

CAN VE MAL KAYBI YOKBursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan tarım alanlarını sel sularının basmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan bilgilendirme yapıldı.

Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında (2), System.String[]

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan tarım alanlarını sel sularının basmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan bilgilendirme yapıldı. Jandarma Komutanlığı, tarım arazilerinin sular altında kalmasında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını, hayvanların tahliye edildiğini, suların da DSİ ve Karacabey Belediye ekipleri tarafından tahliyesine başlandığı bildirildi. Ayrıca 2 Ocak'ta DSİ'ye hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu ve herhangi bir çalınan malzemenin bulunmadığı belirtildi. Karacabey Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatı ile işlemlerin başlatıldığı da duyuruldu.

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),


Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:30 Kaynak: DHA
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