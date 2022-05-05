Karacabey Ovasında domates fidesi ekimleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karacabey Ovasında domates fidesi ekimleri başladı

05.05.2022 15:54
Karacabey Ovasında domates fidesi ekimleri başladı

Salçalık domateste Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ının karşılandığı Karacabey ovasında domates fidesi ekimleri başladı.

Salçalık domateste Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ının karşılandığı Karacabey ovasında domates fidesi ekimleri başladı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fide ekimine katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, tarlada çiftçileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, hayırlı bir sezon olması temennisinde bulundu.

Üreticilere bol kazançlı bir sene dileyen Özkan, "Karacabey ovasında tarımsal faaliyetler devam etmekte. Salçalık domatesin Türkiye'deki yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında yetişiyor. Burada yetiştirilen domatesler, Karacabey'de kurulu olan salça fabrikalarımıza gönderiliyor, işleniyor ve elde edilen salçalar hem iç pazarda hem dış pazarda ihracatı yapılarak pazarlara arz ediliyor." ifadelerini kullandı.

Özkan, pandemi nedeniyle küresel anlamda yaşanan tedarik sıkıntısına değinerek, "Karacabey ve ülkemizdeki çiftçilerin olumsuz şartlarla karşılaşmadan, hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Sezon sonunda emeklerinin, beklentilerinin karşılığını ziyadesiyle alırlar. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada da devlet-millet olarak birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Bu işler hem ticari faaliyet hem de milli bir faaliyet." açıklamasında bulundu.

Çiftçi Semih Bektaş da 120 günlük bir serüvenin ilk başlangıç gününde olduklarını belirterek, "Zor bir yıl. Maliyetler açısından yüksek girdili bir yıl. Allah hepimizin sonunu hayır etsin, inşallah muvaffak oluruz. Ağustosun 10'u gibi hasat başlar. Kazasız, belasız bir sezon geçirmek dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Afganistan'da 'İyilik Trenleri' yardım dağıtımı devam ediyor Afganistan'da 'İyilik Trenleri' yardım dağıtımı devam ediyor Efeler Belediyesi, Domates Biber Ekimine Başladı Efeler Belediyesi, Domates Biber Ekimine Başladı

Karacabey, Ali Özkan, Türkiye, Domates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacabey Ovasında domates fidesi ekimleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: Karacabey Ovasında domates fidesi ekimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement