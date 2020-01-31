Karacabey polisinden "Duman" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey polisinden 'Duman' operasyonu - Son Dakika

Karacabey polisinden "Duman" operasyonu

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde yapılan eş zamanlı 'Duman' operasyonunda Karacabey'de 3 farklı adreste kontrol yapıldı.

Karacabey polisinden

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde yapılan eş zamanlı 'Duman' operasyonunda Karacabey'de 3 farklı adreste kontrol yapıldı.


Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan yerlere yönelik kontroller gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda 5 bin 140 adet doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda kaçak ürünlere el konulurken, işletme sahiplerine de idari para cezası kesildi. - BURSA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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