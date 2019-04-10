Karacabey, Rc Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliğine Hazırlanıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki radyo kontrollü araç (RC) Model Araç Pisti, 15-23 Haziran'da gerçekleştirilecek RC Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki radyo kontrollü araç (RC) Model Araç Pisti, 15-23 Haziran'da gerçekleştirilecek RC Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



Karacabey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenler Parkı'nda 10 dönümlük bir alana kurulan RC Model Araç Pisti, hobi tutkunları için cazibe merkezi haline geldi.



Son aylarda yapılan iki farklı etkinlik kapsamında birçok kentten gelen RC pilotlarına ev sahipliği yapan ilçede, haziranda gerçekleştirilecek RC Türkiye Şampiyonası merakla bekleniyor.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, RC model araçlarla ilgili Türkiye'nin en kapsamlı pistin Karacabey'de yapıldığını bildirdi.



Bölgede sadece doğa ve tarih turizmiyle yetinmediklerini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:



"Kongre turizmi, gastronomi ve hobi gibi farklı turizm aktivitelerini de değerlendirdik ve son 3 yıldır bu alanda attığımız adımların karşılığını almaktayız. Bu anlamda, ilçemiz ulusal ve uluslararası seviyede pek çok buluşmaya ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kongre turizminin yanı sıra hobi severlerin ilgisini de çekmeye çalıştık. Pistimiz ile ilçemize farklı bir başlık atmış olduk. Türkiye'nin en kapsamlı RC model araç yarış pistini hayata geçirdik. 3 yıldır ilçemizdeki çeşitli gösterilerde, 2 binden fazla yarışçıyı ağırladık. Bu insanlar bir yandan hobilerini yapma imkanı bulurken, bir yandan da konakladığı süre zarfında ilçemize ekonomik katkı sağlıyor."



Özkan, 15-23 Haziran'daki yarışa yüzlerce pilotun katılacağını, programın farklı etkinliklerle çok renkli olacağını aktardı.



Karacabey'deki pisti kullanan RC pilotu İlker Alarçin da ilçeye gelen herkesin memnun ayrıldığını anlattı.



RC araçların Türkiye'de yeni gelişen bir hobi olduğunu anımsatan Alarçin, "Bizler çok fazla pist imkanı bulamıyoruz. Sağ olsun Karacabey Belediyesi bu anlamda ileriye dönük bir adım attı ve Türkiye'nin en kapsamlı pistini Karacabey'e kazandırdı. Bizler de bu imkanı sık sık değerlendiriyor ve Karacabey'e geliyoruz. Haziranda deyim yerindeyse pistin tozunu atacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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