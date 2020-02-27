Karacabey sahilleri tatil sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey sahilleri tatil sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Karacabey sahilleri tatil sezonuna hazırlanıyor

6 saat önce

Karacabey Belediyesi, ilçenin yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu hattında çalışmalara devam ediyor.

Karacabey sahilleri tatil sezonuna hazırlanıyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi, ilçenin yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu hattında çalışmalara devam ediyor.


Bursa'nın Marmara Denizi'ndeki en uzun sahillere sahip ilçesi Karacabey'de, ıhlamur ormanları ile denizin kucaklaştığı ender sahillerden olan Yeniköy, yaz sezonuna hazırlanıyor. İlçenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalar yürüten Karacabey Belediyesi, yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu hattını yeni sezona hazır hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, yaklaşan sezon öncesi park bahçelerden sahil yoluna, çevreye atılan moloz ve çöplerden piknik alanlarına kadar pek çok alanda temizlik yapıyor.


İlçenin adeta incisi olan sahil hattında bütün park ve bahçelerdeki ağaçların budanmasından, sosyal araç ve gereçlerin bakım ve onarımına kadar çalışmaları titizlikle yürüten Karacabey Belediyesi, bölgeyi yaz sezonuna hazır hale getirmek için dört koldan çalışırken, Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgenin turizm açısından önemine işaret etti. Yeniköy ve çevresini tatil sezonuna en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ali Özkan, bölgenin yüksek potansiyeli ile önümüzdeki yıllarda büyük bir turizm merkezine dönüşmesini beklediklerini ve bu doğrultuda da önemli projeler geliştirdiklerini söyledi.


Özkan, Yeniköy'ün cazibesinin her geçen gün daha da artacağını sözlerine ekledi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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