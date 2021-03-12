Karacabey sosyal yardımlarda örnek - Son Dakika

Karacabey bağlı Harmanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve mahalle halkının sağladığı yardımlarla hayatını idame ettiren zihin engeli vatandaş için Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen konteynırı mahalle içerisinde uygun bir arsaya konulduktan sonra, içerisini de kendisi için pratik ve hayati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn etti. Çalışmaların ardından Başkan Özkan da engelli Alican Koçdemir'in misafiri oldu.

Muhtar Erdem Çolak ile birlikte çalışmaları inceleyen Özkan, yapılan destekle ilgili de açıklamada bulundu.

Evin artık kullanılabilir hale getirildiğini, yazın ve kışın yaşayan kişiye avantaj oluşturacak şekilde hazırlandığını belirten Özkan, "Bizler, bu tarz durumlara hem belediye olarak destek oluyor hem de vatandaşımızın yardımlarına bir nevi köprü rolü üstleniyoruz. Bu kapsamda, eskiyen ve kullanılamaz hale gelen konteynırı kaldırıp, yerine güzel bir beton attıktan sonra, üzerine sıcak ve soğuğa daha dayanaklı bir konteynır yerleştirdik. Bu konteynırda, hayırsever bir iş adamının da desteği oldu. Evin alt ve üst yapısı ile içerisindeki temel ihtiyaçlarını belediye olarak biz karşıladık. Vatandaşlarımızın kıyafet, eşya gibi desteklerini de kendisine ilettik. Kendisine huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Ayrıca Başkan Özkan, geçtiğimiz günlerde kırsal mahallelere aşevinden çıkan sıcak yemekleri götürmek için satın alınan arabayı da duyurmuştu.

Özkan, bu yeni araç takviyesiyle birlikte kırsal mahallelerde yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek götürdüklerinin de altını çizdi. - BURSA