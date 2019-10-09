Karacabey tarımda öncü olacak

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek, ilçede zirai kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Ekim Cuma günü bereketli toprakları ile öne çıkan Karacabey'i ziyaret ederek, ilçede bir dizi programa katılacak.



Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret etti. Ziyarette, Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.



Ziyarette Bakan Yardımcısı Fatih Metin, tarımsal üretim denince ülkemizde ilk akla gelen yerlerden biri olan Karacabey'e çok önem verdiklerini ifade ederek, ilçede gerçekleşen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti. Gerçekleşen görüşmede, Başkan Özkan'ın göreve gelmesiyle birlikte ortaya konan ve tarım, turizm & teknoloji alanlarındaki dönüşümü esas alan 3T vizyonunun, ilçenin gelişimine olan etkileri de konuşuldu. Ayrıca verimli toprakların korunmasına dikkat edilerek, tarıma dayalı yeni sanayi tesislerinin ilçeye kazandırılması noktasındaki çalışmalar gündeme getirildi.



Ziyarette Bakan Yardımcısı Metin, Karacabey'in 3T vizyonunun ülke çapında örnek olduğunu ifade ederek, ilçeyi geleceğe taşımayı öncelik edinen bu vizyonun Karacabey'e ciddi değer kattığını vurguladı.



Ziyarette, Karacabey'deki çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan "Göreve geldiğimizden beri Karacabey'in her yönüyle gelişimini esas alarak, 'benzersiz kent' hedefiyle yola çıktık. 3T vizyonuyla birlikte çok şükür bugüne kadar da ilçemizde çok önemli adımlar atmayı başardık. Tabii tarım ve hayvancılık faaliyetleri Karacabey'in vazgeçilmez değerlerinin başında geliyor. Çünkü Karacabey denince ilk akla gelen tarım ve bereketli topraklardır. Örneğin, Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yarısı Karacabey'den karşılanıyor. Tarıma dayalı sanayinin de ilçemizde oldukça köklü bir geçmişi var. Bu konuda gerçek bir tarım kentind yaşayan bizler, verimli topraklarımızın korunması konusunda son derece hassasız. Tarıma duyarlı yeni sanayi tesisleri kazandırmak için de temaslarımız sürüyor. Karacabey zaten geçmişten bu yana, dünya ve Türkiye ölçeğinde önemli markaların üretim üssü. Ayrıca İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu, TEKNOSAB gibi devletimizin gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla da Karacabey her geçen gün değerini daha da artırıyor. Bizler de yapacağımız çalışmalarla kentimizi geleceğe taşıma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.



Öte yandan 11 Ekim Cuma günü önce Bursa'ya, akabinde Karacabey'e gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Karacabey programı netleşti. Bakan Pakdemirli, cuma namazının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden saat 14.00 itibariyle Karacabey'e hareket edecek ve ilk Kurşunlu sahil kasabasında balıkçılarla öğle yemeği yiyecek. Daha sonra, Karacabey ıhlamur ve bal ormanlarını ziyaret ederek köylülerle bağ sağımı yapılmasına eşlik edecek olan Bakan Pakdemirli, akabinde de Karacabey defne tesisini ziyaret ederek, Karacabey programını noktalayacak. - BURSA