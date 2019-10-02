Son Dakika Haberleri: Karacabey tatil sezonuna eksiksiz hazırlanacak
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Karacabey tatil sezonuna eksiksiz hazırlanacak

2 saat önce

Karacabey'de, yoğun geçen yaz döneminin ardından Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu hattında incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşların ve esnafın yanı sıra, görevli ekiplerden sezon sonu değerlendirmeleri alarak, yeni sezona hazırlıkta bu geribildirimler ışığında...

Karacabey tatil sezonuna eksiksiz hazırlanacak, System.String[]

Karacabey'de, yoğun geçen yaz döneminin ardından Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu hattında incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşların ve esnafın yanı sıra, görevli ekiplerden sezon sonu değerlendirmeleri alarak, yeni sezona hazırlıkta bu geribildirimler ışığında hareket edeceklerini belirtti.


Yeniköy'deki görevli personel, vatandaşlar ve esnaftan da bilgi alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, olumlu-olumsuz tüm değerlendirmeleri not alarak, yeni sezona hazırlıkta bu geribildirimler ışığında hareket edeceklerini belirtti. Yaptığı görüşmelerde eksiklikleri ve sorunları not alan Özkan, seneye aynı durumların yaşanmaması için bu değerlendirmeleri dikkate alacaklarını ifade etti.


Bölge halkı çalışmalardan memnun


Özkan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada,"Yeniköy'de son yıllarda gerçekleştirdiğimiz adımlar ciddi anlamda sürüyor. Kafeteryaların olduğu alanların yenilenmesi, olumlu tepkilere neden oldu. Sahil yolu üzerindeki alternatiflerde ailelerin beğenisini kazanmış durumda. Bunun yanı sıra, küçük esnaflarımız için ana cadde üstündeki ahşap tezgahlarımız da işletmeciler tarafından memnuniyetle karşılandı ve vatandaşlarımızda bu anlamdaki beğenisini ifade ettiler. Bunun haricinde elbette yol, temizlik ve benzer konularda da incelemelerimizi sürdürdük. Butik otel, karavan park alanı gibi bölge turizmine doğrudan değer katacak alanda çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor" dedi.


İncelemelerin ardından Ali Özkan, Yeniköy belediye hizmet alanlarını da inceleyerek personelle çeşitli istişarelerde bulundu. - BURSA

Karacabey, Ali Özkan, Yeniköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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