Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi binası inşaatında son aşamaya geldi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor, System.String[]

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi binası inşaatında son aşamaya geldi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, inşasına 2018 yılının mayıs ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olan proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapımını üstlendikleri projeye, başta Karacabey Kaymakamlığı, Karacabey Belediyesi ve Bursa Vergi Daire Başkanlığı olmak üzere hayırsever üyeler, projede yer alan mimarlar, mühendisler, taşeronlar ve inşaat ustalarının katkıda bulunduğunu, aktaran Güncü, "Mimarlar ve mühendislerimiz bila bedel iş yaptılar. Tüccarımız ve esnafımız bu hayırlı işe maliyetine yakın fiyatlarla malzeme ve hizmet tedarikinde bulundular. KDV istisnası ile yapım müteahhidi olmadan, maliyetinin yarısına proje tamamlanmış oldu. Kurumlarımıza ve hayırsever üyelerimize, inşaat sürecinde emeği geçen, katkı sunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncü, ayrıca Mesleki Eğitim Merkezinde yer alan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası irtibat ofisinde KOSGEB ve İŞKUR temsilciliklerinin faaliyet göstereceğini sözlerine ekledi.

Karacabey Sanayi Sitesi'nde mülkiyeti Hazineye ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 2 bin 824 metrekare taşınmaz üzerine 2 bin 135 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen merkezde 11 dersliğin yanı sıra atölyeler, idare odaları, sosyal yaşam alanları ve 300 kişilik modern bir konferans salonu yer alıyor.

Sonbaharda yapılacak açılış ile hizmete girecek Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi sitesi esnafına, üyelere, fabrikalara, ilçe esnafına katkılar sunacak.

Eğitimler, toplantılar, seminerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları, çıraklık ve ustalık sınav ve eğitimleri, modern imkanlarla donatılmış konferans salonu ve atölyelerde yapılacak.

Karacabey, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 23:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei