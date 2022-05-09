Karacabey tohumculuk sektörünün de merkezi oluyor - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta, dünyanın önde gelen sebze ve çiçek tohumu üreticilerinden Japon Takii firmasının kentte temellerini attığı tohum işleme tesisinin ardından, bu kez Lübnanlı işadamları tarafından Hotanlı Mahallesine kurulacak tohum işleme tesisi için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, firma yetkilileri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Karacabey, 09.05.2022 – Tarımsal üretimde ülkemizin öncü kenti olan Karacabey'e, uluslararası yatırımcılar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, dünyanın önde gelen sebze ve çiçek tohumu üreticilerinden Japon Takii firmasının kentte temellerini attığı tohum işleme tesisinin ardından, bu kez Lübnanlı işadamları tarafından Hotanlı Mahallesine kurulacak tohum işleme tesisi için geri sayım başladı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Lübnanlı tohum firması Rayal Tarım Genel Müdürü Lemir Ayanbi ile şirket ortağı Rashid Ayanbi, müteahhit firma yetkilileri Mehmet Karatan ve Serhat Eper ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleşen görüşmede, ilçeye yeni yapılacak olan tohum işleme tesisi hakkındaki süreç masaya yatırıldı.

Hotanlı Mahallesinde 2800 m2'lik kapalı alanda inşa edilecek olan hibrit tohum işleme tesisinin, Eylül ayında faaliyete başlaması bekleniyor.

Bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan görüşmede yaptığı açıklamada, "Karacabey, tarım ve hayvancılıkta başkent olarak adlandırılıyordu. Bunun yanında, tohum sektöründe de merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz yıl Uluabat Mahallemizde CMC AGRO tohum firması faaliyetlerine başladı. Aynı şekilde, geçtiğimiz hafta da Japon tohum firması Takii'nin kuracağı tesisin temel atma törenini gerçekleştirmiştik. İlçemizde mevcut olan tohum firmalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Özellikle tarım sektöründe önemli bir başlık bu. İlçemizin uluslararası firmalar tarafından değerlendirilmesi bizleri de mutlu ediyor. Üretime, bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak, ihracat öngören yatırımlar bunlar. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İhracat ağırlıklı çalışacak

Şirket ortaklarından Lübnanlı İşadamı Rashid Ayanbi de yaptığı açıklamada, " Karacabey Belediyesi'ne katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız şu an ruhsat aşamasında. Mayıs ayı bitmeden de inşaatına başlamayı umuyoruz. Ağustos ayında inşasını bitirip, Eylül ayı ile birlikte de faaliyete başlama düşüncemiz var. Firmamız ihracat ağırlıklı çalışacak. Türkiye'de üretilen tohumlar, yurtdışı pazarlarına ulaştırılacak. Elbette bu anlamda Karacabey çiftçimizle de çalışmak istiyoruz. Özellikle mısır ve ayçiçek ürünleri üzerine çalışacağız. Hayırlı olsun" dedi.