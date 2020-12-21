Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamle - Son Dakika

Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamle

21.12.2020 11:34
Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamle, System.String[]

Sayfiye beldesi Yeniköy'de uzun yıllardır atıl durumda bulunan Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Karacabey Belediyesi'ne tahsis edildi.

Sayfiye beldesi Yeniköy'de uzun yıllardır atıl durumda bulunan Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Karacabey Belediyesi'ne tahsis edildi.

Karacabey'in yazlık tatil beldesi Malkara'da uzun yıllardır atıl durumda bulunan Polis Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin akıbetiyle ilgili müjdeli haber geldi. Belediye Başkanı Ali Özkan, tesislerin durumu ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun süredir yürütülen görüşmeler neticesinde tesisleri Karacabey Belediyesi'ne kazandırdı.

Marmara Denizi kıyısında yer alan 6 bin 758,54 metrekarelik alan, Karacabey Belediyesi tarafından turizme kazandırılacak.

Bu gelişme sonrası Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Milli Emlak Şefi Emrah Çekmez'le birlikte devir işlemiyle ilgili imzaları tamamladı.

Bölgeye yakışır hale gelecek

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Polis Kampının olduğu alanı belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası yıllardan beri atıl vaziyetteydi. Bu tahsisin gerçekleştirilmesinde katkısı olan İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya, tahsisi sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'a, Bölge Milletvekilimiz Sn. Mustafa Esgin'e, Milli Emlak Genel Müdürümüz Sn. Tufan Büyükuzun'a, Bursa Milli Emlak Daire Başkanı Ahmet Arın'a ve Karacabey Milli Emlak Şefi Emrah Çekmez'e teşekkür ediyoruz. Bu alan, ilçemiz için önemli bir kazanım olmuştur. Bizler de bu alanı mezbelelik bir halde olmaktan çıkarıp, ilçemize ve tatil bölgemize yakışır bir şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza başladık. Kısa zamanda daha geniş bilgiyi kamuoyu ile paylaşacağız. Karacabey'imize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamle
Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamle

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Polis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamle - Son Dakika Ekonomi


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