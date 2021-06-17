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Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor - Son Dakika

Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor

17.06.2021 10:11
Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi, tatil bölgesi Yeniköy'de turizme olumlu katkı sağlayacak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, tatil bölgesi Yeniköy'de turizme olumlu katkı sağlayacak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, özellikle bölgenin önemli bir ihtiyacı olan konaklama konusunda devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Özellikle yaz aylarında on binlerce yazlıkçının akınına uğrayan Karacabey'in kuzeyindeki Yeniköy'de, bu yılda çalışmalar hız kesmiyor.

Karacabey Belediyesi tarafından, son dönemde turizm konusunda önemli projelerin hayata geçirildiği Yeniköy'de yazlıkçıların en önemli taleplerinden biri olan konaklama ihtiyacı için geçen yıl devreye alınan ve 20 tane büyük ve ferah odalardan oluşan 'Yeniköy Evleri', ailelerin ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştı.

Konaklama kapasitesi artıyor

Bu evlerin yoğun talep görmesi ile birlikte Karacabey Belediyesi, Yeniköy Evlerine bu yıl 12 oda daha ilave yaparak, toplam oda kapasitesini 32'ye çıkarma kararı almıştı. Bu gelişme sonrası, Yeniköy'de yıllardır atıl durumda olan 'Orman Kampı' tesislerininde Karacabey Belediyesi'ne kazandırılmasıyla birlikte, 10 oda da bu bölgeye yapılma kararı alındı. ve böylece Karacabey Belediyesi, yıl sonuna dek tamamlanması planlanan bu evleri faaliyete açtığında Yeniköy Evleri, 42 odalı ve toplamda 250 kişinin aynı anda konaklayabileceği bir kapasiteye ulaşacak.

Bunun yanında Yeniköy'de, belediyeye ait eski bir apartmanın da yıkılarak, butik otel olarak hizmet verecek bir yapı için projelendirildiği kaydedildi.

Yeni projelerle gelişim sürecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bölgede gerçekleştirdiği incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Güzellikler şehri Karacabey'imizin tatil beldesi Yeniköy'deyiz. Burada ciddi bir konaklama sorunu vardı. Karacabey Belediyesi olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sahil projesi çerçevesinde, 20 tane oldukça büyük ve ferah1+1 evi Karacabey'imize kazandırmıştık. Şu anda inşaatı devam eden 12 tane 1+1 ev de bu noktadaki ihtiyaca katkı sağlayacak. Aynı zamanda, Orman Kampı olarak tabi edilen alanda mezbelelik haldeydi ve bakanlığımıza yaptığımız girişimlerimiz sonucu, burayı Karacabey'imize kazandırdık. Günübirlik ve butik otel şeklinde proje çalışmamız orada var. Yine Yeniköyde'de metruk bir binayı daha yıkmıştık. Orayı da butik otel olarak ilçemize kazandırarak, buradaki turizm hareketliliğini hem yörede yaşayan vatandaşlarımıza hem bu tatil fırsatını değerlendirmek isteyen hemşerilerimize hem de belediyemize katkı sağlayacak projelerle geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu. - BURSA

Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor
Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor
Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor
Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Yeniköy, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey turizmine katkı sağlayacak hamleler devam ediyor - Son Dakika


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