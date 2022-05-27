Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor - Son Dakika
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Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

27.05.2022 16:32

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Leylek Festivali, 28-29 Mayıs'ta doğaseverlerle buluşuyor.

2 gün sürecek festival kapsamında, gün boyu çeşitli aktivitelerle ziyaretçileri unutulmaz bir hafta sonu bekliyor.

Derya Uluğ sahne alacak

Festivalin açılış töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Karagöz Halk Oyunları gösteri ekibi sahne alacak. Protokol açılışı sonrası ise Geleneksel Leylek Yürüyüşü, Eskikarağaç leylek köyü kıyısında ve bando eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleşecek. Yürüyüş sonrası ise Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, sevenleriyle köy meydanında buluşacak.

Dolu dolu festival

Festivalin 2.günü ise gün boyu sürecek kayık turları, kuş tahnit müzesi ziyareti, gözlem kulesi ziyareti gibi etkinliklerin yanı sıra el sanatları sergisi, yöresel ürün stantlarıyla gelenleri ağırlayacak.

Etkinliklerde 3 gün boyunca animasyon grupları, şişme oyun parkları ile çocuklar için farklı eğlence alanları kurulacak.

2. gün akşamında ise Prag Film Ödüllerinde "En İyi Belgesel" seçilen ve ünü ülke sınırlarını aşan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesini konu alan 'Yaren' filminin açık hava gösterimi gerçekleşecek.

Festival kapsamında, Karacabey Cumhuriyet Alanından saat 13.00 itibarıyla ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Bursa'dan ise cumartesi günü Bursaray Üniversite İstasyonu dış taraftan, yine saat 13.00 itibarıyla düzenlenecek seferlerin, leylek köyü Eskikarağaç'ta düzenlenecek Derya Uluğ konserinin bitimine dek süreceği belirtildi.

Özkan'dan festivale davet

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 16. Uluslararası Leylek Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir sürelik pandemi arasından sonra etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Mayıs ayının son etkinliği, Avrupa Leylek Köyümüz Eskikaraağaç'ta gerçekleşecek. Gün boyu çeşitli aktivitelerle 7'den 70'e herkese hitap edecek festivale, doğaseverler ile ailece güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor - Son Dakika


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