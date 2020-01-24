Karacabey ve Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Karacabey'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Aktaş, toplantıda kentte gerçekleştirilecek projeler için Avrupa Yatırım Bankası'ndan talep ettikleri kredinin onaylandığını aktararak, "Karacabey ve Mustafakemalpaşa'ya yaklaşık 400 milyon liralık alt ve üst yapı yatırımı yapacağız. Nisan ayı başı gibi ilk kazmayı vuruyoruz inşallah. Birkaç yıl zahmet çekeceğiz fakat bittiğinde Karacabey tabir yerinde ise çağ atlayacak. Hayatını burada devam ettirenler farkı yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yenişehir'de 7 mahalleyi sağlıklı suya kavuşturan su depolarının açılışını yaptıklarını hatırlatan Aktaş, söz verdikleri projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.