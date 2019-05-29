Son Dakika Haberleri: Karacabey yaz sezonuna hazır
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Karacabey yaz sezonuna hazır

54 dakika önce

Karacabey Belediyesi tarafından, 'modern kent' hedefi doğrultusunda ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları, bahar aylarının gelmesi ile hız kesmeden sürüyor.

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Karacabey Belediyesi tarafından, 'modern kent' hedefi doğrultusunda ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları, bahar aylarının gelmesi ile hız kesmeden sürüyor. Yaz sezonu öncesi ekiplerin başladığı çalışmalarda artık sona gelinirken, ortaya çıkan çalışmalar vatandaşların da beğenisini topluyor.

Yaz sezonu öncesi ekiplerin başladığı çalışmalarda artık sona gelinirken, ortaya çıkan çalışmalar vatandaşların da beğenisini topluyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ilçe genelinde temizlikten, altyapıya, yol ve kaldırımlardan çevre düzenlemelerine kadar çeşitli alanlardaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Karacabey'e yakışan çalışmalar

Özkan konuylailgili yaptığı açıklamada,"Kültürel ve sosyal alanlar ile çevre düzenlemeleri,sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin önemli simgelerinden biridir. Bizlerde ilçemizde bu anlamda yaptığımız düzenlemelerle, çalışma yapılan bölgeleri Karacabey'in adına yakışır bir hale getirdik. Her yıl olduğu gibi bu yılda bahar aylarıPark Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz için yoğun geçti. ve yaz sezonu öncesinde de hazırlıklarımız tamamlanma aşamasına geldi. Vatandaşlarımıza ve şehrimize gelecek misafirlerimize,adeta çiçek açmış birKaracabey sunacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Ali Özkan, Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel
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