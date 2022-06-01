Karacabey Yeniköy Merkez Caminde dönüşüm başladı - Son Dakika
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Karacabey Yeniköy Merkez Caminde dönüşüm başladı

Karacabey Yeniköy Merkez Caminde dönüşüm başladı

01.06.2022 14:06

Karacabey Yeniköy'deki merkez cami olarak bilinen Bayramdere Yeniköy Caminin kapasite yetersizliği dolayısıyla yıkılarak, daha kullanışlı bir yapı ile yeniden inşa edilmesi adına çalışmalar başladı.

Hayırsever işadamı İdris Türk'ün katkılarıyla, caminin yerinde dönüşümü adına eski camiinin yıkım işlemi gerçekleştirilirken, yeni ismiyle Emineyn Hatun Camii olarak hizmete başlayacak olan caminin külliye şeklinde ve örnek bir model olarak ortaya çıkması hedefleniyor.

Karacabey, 01.06.2022 – Karacabey Yeniköy'deki merkez cami olarak bilinen Bayramdere Yeniköy Caminin kapasite yetersizliği dolayısıyla yıkılarak daha kullanışlı bir yapı ile yeniden inşa edilmesi adına çalışmalar başladı.

Hayırsever işadamı İdris Türk'ün katkılarıyla, caminin yerinde dönüşümü adına eski camiinin yıkım işlemi gerçekleştirilirken, yeni ismiyle Emineyn Hatun Camii olarak hizmete başlayacak olan caminin külliye şeklinde ve örnek bir model olarak ortaya çıkması hedefleniyor.

Karacabey Belediyesi himayesinde, Rikat Katipoğulları Vakfının hayırlarıyla yapılacak olan yeni caminin yıkım töreni, önceki gün Yeniköy'de gerçekleştirildi.

Çok hayırlı bir hizmet

Yıkım töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Eski camimizin yetersiz oluşundan dolayı bölge halkımız sıkıntı yaşıyordu. Gerçekten çok ihtiyaç duyulan, yüzlerce insanın sıkıntısını ortadan kaldıracak bir hizmet. Biz çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz; Karacabey'de doğan, Karacabey'de doyan, yolu buradan geçen her insanın Karacabey için yapacak bir şeyleri olmalı. Camiyi yerinde dönüştüren, külliye şeklinde Karacabey'e armağan eden İdris Bey'e teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyoruz. Böyle güzel eserler Karacabey'imize çok yakışıyor. Camimiz inşallah külliye şeklinde, başka yerlerde yapılacak camilere de örnek teşkil edecek bir model olarak ortaya çıkacak. Yeniköy'ümüze, Karacabey'imize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler
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