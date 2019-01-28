Son Dakika Haberleri: Karacabey Ziraat Odasından "Karşılıklı Taahhüt" Çağrısı

Karacabey Ziraat Odasından "Karşılıklı Taahhüt" Çağrısı

2 saat önce

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domateste fabrikalar ile çiftçilerin karşılıklı taahhüt imzalaması gerektiğini söyledi.

Karacabey Ziraat Odasından
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domateste fabrikalar ile çiftçilerin karşılıklı taahhüt imzalaması gerektiğini söyledi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılıklı taahhüdün iki taraf için de çok yararlı olacağını ifade etti.

Fabrikaların taahhüt isterken kendilerini garanti altına aldığını ancak çiftçiler için böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Erdem, "Çiftçiler paralarını hangi tarihlerde alacağını bilmek istiyor. Fabrikalar ve çiftçiler aynı masada buluşup, hukukçular eliyle karşılıklı olarak sözleşme yapabilir. Çiftçilerin boş senetlere imza atmalarını istemiyorum. Ne çiftçiler ne de fabrikalarımız mağdur olmalı." dedi.

Erdem, çiftçilerin girdi maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80 yükseldiğine değindi.

Geçen yıl dekar başına 2 bin 500 lira olan maliyetlerin bu sene 4 bin 300 lirayı bulduğunu aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Bizdeki maliyetler neredeyse yüzde 100'e yaklaşırken domates fiyatlarının yükselişi çok altta kalıyor. Bu da bizim direncimizi düşürüyor, çiftçiyi ekimden soğutuyor. Az ekildiğinde de fabrikalar yüksek fiyata almak zorunda kalıyor. Bu sefer de fiyatlar salçaya yansıyor. Bu işte doğrunun bulunması, çiftçiye verilecek fiyatın çiftçiyi kurtarması ve fabrikayı da tatmin etmesi gerekiyor. Bu yüzden aynı masada oturulması gereklidir. Ziraat Odası olarak buna hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Karacabey, Ekonomi
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