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Bıçakçılarda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Bıçakçılarda bayram yoğunluğu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:09
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bıçakçılar Kurban Bayramında hareketli günler yaşayarak, satışı bırakıp vatandaşların taleplerine yetişebilmek için gece gündüz bıçak biliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bıçakçılar Kurban Bayramında hareketli günler yaşayarak, satışı bırakıp vatandaşların taleplerine yetişebilmek için gece gündüz bıçak biliyor. Kurban bayramı sebebiyle en yoğun günlerini yaşayan bıçakçılar, bayram gelmeden bayram etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafının işlerinde de hareketlilik yaşanmaya başlandı. Uzun süredir iş yapamayan ve siftahsız dükkan kapamak zorunda kalan esnaf, bayram öncesi yoğunluğa sevindi. Bıçak satışı ve bileme işi esnafın yüzünü güldürürken, yeni bıçaklar kalite düzeyine göre 30 ile 50 lira arasında satışa sunuluyor.

Karacabey'de bıçakçılık yapan Dündar Yaman, son günlerde bütün işlerinin bıçak bilemek olduğunu ve yaklaşık 2 bin adet civarı bıçak bilediklerini söyledi. Vatandaşların bıçak bileme ihtiyacını son günlerde fark ettiğini belirten Yaman, "Bayram zamanı daha yoğun oluyoruz. Bıçak en temel ihtiyaç. Bıçak bileme 5 lira, satış fiyatları ise 30 ile 50 lira arasında." diye konuştu. Bıçakçılık sektörünün zayıfladığı dile getiren Yaman, yılın en bereketli zamanını Kurban Bayramında yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların sokakta bıçak bileyenleri değil usta bıçakçıları tercih etmesini tavsiye eden Dündar Yaman, "Bıçak yeniden yapılmış gibi olacak, bilemenin adabı budur. Sadece bilemek değildir. Eskiyen yer atılır, bıçak tekrar baştan yapılır. Bunu yapabilecek usta sayısı nadir. Talebe yetişmeye çalışıyoruz. Gece gündüz bıçak biliyoruz. Balta, satır, bıçak, bütün ürünleri biliyoruz. Parası olmayandan da ücret almıyoruz."dedi.

İşlerinin özellikle Kurban Bayramı öncesinde daha da arttığına dikkat çeken Karacabeyli bıçakçılardan Mesut Aygun, "Artan talebi karşılamaya çalışıyorduk. Bu bayram öncesinde işlerimiz önceki yıllara kıyasla daha düşük. Çok daha yoğun talep olur diye bekliyorduk. Ancak şu ana kadar beklediğimiz yoğunluğu göremedik. Bayrama 1-2 gün kala işlerin daha da artacağını ümit ediyoruz. Artık vatandaşlarımız kaliteli bıçak kullanarak uzun zaman faydalanmaya çalışıyor. Tavsiyemiz, kurban kesecek vatandaşlarımız işlerini son güne bırakmasınlar. Biz 4 kademeli olarak bileme işi yapıyoruz. Kurban bıçaklarını sokaklarda işinin ehli olmayan kişilere biletenler, bıçakların ağızlarını körelmesine neden oluyor. Bıçak köreldiği zaman hayvanı keserken zorluk çıkar ve zor can vermesine neden olur." ifadelerini kullandı. - BURSA

Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu

Karacabey, Bayram, Kurban, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bıçakçılarda bayram yoğunluğu - Son Dakika


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