Karacabeyli çiftçiden örnek davranış - Son Dakika

Karacabey'de bir çiftçi yetiştirdiği 100 ton soğanı ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaları için Karacabey Belediyesine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karacabey'de çiftçilikle uğraşan Faruk Çakır, tarlasına ektiği soğanlardan 100 ton kadarını, ilçede bulunan dar gelirli ailelere bağışlanması için Karacabey Belediyesine verdi.

Belediye ekipleri tarafından vakit kaybetmeden tarlada paketlenen soğanlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.