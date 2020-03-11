Karacabeyli genç aşçılardan büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabeyli genç aşçılardan büyük başarı - Son Dakika

Karacabeyli genç aşçılardan büyük başarı

7 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren kadın aşçılar Cansu ve Sultan, Gastro Fethiye'de büyük bir başarıya imza attı.

Karacabeyli genç aşçılardan büyük başarı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren kadın aşçılar Cansu ve Sultan, Gastro Fethiye'de büyük bir başarıya imza attı.


Fethiye'de düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali"ne katılan Kahve 6'nın iki kadın aşçı yardımcısı, yarışmadan 1 altın ve 1 gümüş madalyayla döndü. 5- 8 Mart tarihleri arasında Muğla Fethiye'de düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali"nde yöresel yemek yarışmasına katılan Cansu Bingül ve Sultan Abi, yüzlerce kişinin katıldığı yarışmada üniversite grubunda birincilik ve ikincilik elde etti. Şefleri Mert Çipli ile yarışmalara hazırlanan aşçı yardımcılarından 19 yaşındaki Cansu Bingül, hazırladığı bonfile sarma ile yarışmanın birincisi olurken, 20 yaşındaki Sultan Abi de hazırladığı bıldırcın içli, kaz ciğerli ve kuru meyveli keşkek ile yarışmanın ikincisi oldu. Yarışma sonunda birinci Cansu Bingül altın madalya ile, ikinci Sultan Abi ise gümüş madalya ile ödüllendirildi. - BURSA

Karacabey, Fethiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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