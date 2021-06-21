Karacabeyli genç, Erdoğan için besteledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik'in yazıp seslendirdiği şarkıyı çok beğenirken, yaptığı açıklamada, "Bu şarkının daha çok zenginleştirilip güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra CD'sini gönderirsen, biz de arabamızda dinleriz. Hatta seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız. Biraz daha zenginleştirip, çoğaltman lazım. Gerekli destekleri sağlarız. CD'yi senden en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonrası Çelik ve AK Parti Gençlik Kolları üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Gençlik, bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Cumhurbaşkanımız, bu çok değerli parçanın geliştirilmesi durumunda 2023 seçim müziği olarak kullanabileceğini ifade etti. Bu da tabii Karacabeyli gençler açısından çok onur verici bir durum. Biz de Emre Çelik kardeşimize ve onun ekibine her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Karacabey, 21.06.2021 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Babalar Günü' kapsamında, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlerle En Baba Buluşma' adlı çevrimiçi programda, 81 ilden yaklaşık 700 gençle bir araya gelirken, programa Karacabeyli Emre Çelik de katıldı.

Gerçekleşen buluşmada Emre Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şarkıyı seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik'in yazıp seslendirdiği şarkıyı çok beğenirken, yaptığı açıklamada, "Bu şarkının daha çok zenginleştirilip güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra CD'sini gönderirsen, biz de arabamızda dinleriz. Hatta seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız. Biraz daha zenginleştirip, çoğaltman lazım. Gerekli destekleri sağlarız. CD'yi senden en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleşen video konferans sonrası Emre Çelik ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın konuğu oldu.

Her türlü desteği sağlamayı düşünüyoruz

Görüşme sonrası Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "AK Parti Gençlik Kolları başkanı ve yöneticileri misafirimiz oldu. Hem Babalar Günü'müzü tebrik ettiler hem de çeşitli istişarelerde bulunduk. Ve gerçekten bizleri çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız ile 81 ilden 700 gencimiz, Babalar Günü nedeniyle video konferans yoluyla bir araya gelmişti. Karacabey'den Emre Çelik kardeşimiz de ilçemizi temsilen bu toplantıya katıldı. Ve böylece Karacabeyli gençlerimizi ve Karacabey'i güzel şekilde temsil etti. Emre Çelik kardeşimizle Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir diyalogları oldu. Emre müziğe meraklı bir kardeşimiz. Ve buluşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız için hazırladığı, bestesi ve güftesi kendisine ait bir parçayı seslendirdi. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanımız da bu şarkıdan çok mutlu oldu, keyif aldı. Emre'nin bu parçayı geliştirmesini ifade etti. Bu noktada biz de Emre Çelik kardeşimize ve onun ekibine her türlü desteği sağlamayı düşünüyoruz. Gençlik bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi" dedi.

Karacabey'in güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlayacak

"Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleşen buluşmada, müjde şeklinde bir haberi de bizlerle paylaştı. Bu çok değerli parçanın geliştirilmesi durumunda, 2023 seçim müziği olarak kullanabileceğini ifade etti. Bu da tabii Karacabeyli gençler açısından çok onur verici bir durum" diyen Başkan Ali Özkan, "Biz de Emre Çelik kardeşimizin, gençlik kollarındaki arkadaşlarıyla birlikte en güzel şekilde bu parçayı oluşturacaklarını ve bunun, Tüm Türkiye çapında gündem olacağını düşünüyoruz. Şarkının çekimi esnasında tabii 'güzellikler şehri' olarak ifade ettiğimiz ilçemizin çok önemli mekânları var. Burada arkadaşlar mutabık kaldıkları alanlarda bu parçayı seslendirerek, Karacabey'imizin güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlayacaklar. Ben başta Emre Çelik kardeşimizi, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Berk Yigen'i ve gençlik kollarındaki diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bizler için onur verici

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle gençlik kolları olarak mutluyuz, gururluyuz. Emre kardeşimizin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bu vesileyle, ilçemizin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini göstermek bizler için onur verici. İnşallah bu bir başlangıç, diğer arkadaşlarımız da ekibe dahil olacaklar ve daha güzel projelere imza atacağız. Belediye Başkanımız Ali Özkan'a misafirperverliği için ve sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Müziğe küçük yaşlardan beri ilgim çok fazla

Öte yandan, bestesi ve müziği kendisine ait olan 'Koca Yürekli Adam'ı söyleyen Emre Çelik (21) ise yaptığı açıklamada, "Bu tecrübe benim için gurur verici. Ülkemizdeki birçok genç için Cumhurbaşkanımıza şarkı söylemeyi geçtim, kendisiyle sohbet etmek bile hayalidir. Ve bu, benim için çok onur vericiydi. Tabii bu süreç yalnız başına olmadı. Ekibimiz, yönetimimiz ve başkanımıza aynı zamanda teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak, ileriki süreçlere aktaracağız. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur. Aslında başta ufak bir dörtlüğüm vardı. Sonra ekiple bir araya geldik, geliştirdik. Küçük kayıtlar aldık. Daha sonra istediğimiz hale geldiğinde, Cumhurbaşkanımızla paylaşmış olduk. Gitar başta olmak üzere telli aletlere ilgim fazla. Müziğe küçük yaştan beri ilgim var ve bunu daha da ileriye götürmek istiyorum. Meslek olarak müzik yapmak isterim. Müzikle iç içe olmak, büyük keyif aldığım bir şey. Boş vakitlerimde gitar hep elimde oluyor. Çalıyorum, şarkılar söylüyorum, besteler yazıyorum. Yayında da saz konusuna değindi Cumhurbaşkanımız. Ben de zaten saz çalmak istiyorum. Kendime güveniyorum, bu konuda da yetenekli olacağımı biliyorum. Allah nasip ederse saz da çalmayı istiyorum" şeklinde konuştu.