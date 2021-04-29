Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı - Son Dakika

Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı

29.04.2021 11:57
Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı, System.String[]

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Derneği üyeleri, salgın sürecinde değişen tüketim alışkanlıklarına cevap verebilmek ve yeni normale ayak uydurup pazar koşullarında rekabet edebilmek adına e-ticarete atıldı.

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Derneği üyeleri, salgın sürecinde değişen tüketim alışkanlıklarına cevap verebilmek ve yeni normale ayak uydurup pazar koşullarında rekabet edebilmek adına e-ticarete atıldı.

Dağkadı köyünde 7 kadının biraraya gelerek üretimlerini görünür hale getirmek ve emeklerine marka değeri katma hedefiyle yola çıktıktan sonra, her geçen gün hem üye sayısı hem de ürün çeşitliliği ile kendilerini geliştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile Kadın çiftçiler teknik ekibi tarafından gıda üretim eğitimlerinin yanı sıra örgütlenme bilinci, kooperatifçilik ve pazarlama eğitimleri sonrasında kooperatifleşme yolunda büyük adımlar attı. Bu kapsamda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ABC firması ile yapılan görüşmeler sonucu "ABC ile Yerli Yerinde" Projesi hayata geçildi.

Dağkadı Mahallesinde yer alan kiralama yolu ile kullanacakları alanda, ekinezya bitkisinin ekim ve hasadını yapabilmeleri ve yetiştirdikleri ekinezya başta olmak üzere, meyve, sebze ve tıbbi aromatik bitkilerin ürünleri işlemeleri hedeflenmiştir. İşlenen ürünler, kuru meyve, kuru sebze, kurutulmuş çiçek, pekmez ve domates unu yaparak satışa sunması ve bu faaliyetten ekonomik kazanç elde edilmesi, ayrıca bölgede bilinen ancak ulusal pazarda tanınmayan ekinezya bitkisinin gün yüzüne çıkararak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak üzere her geçen gün üzerine koyarak ilerlemektedirler.

Mart 2020'de alınan 20 bin adet ekinezya fidesi dikildi ve ekinezya bitkisinin gayet verimli olarak yetişmeye başlandı. Yetişen ekinezyaların kurutularak ekonomik değer sağlaması hedefiyle, kurutma makinesi başta olmak üzere tüm teknik ekipmanlar derneğe sağlandı. Bursa'nın tarım konusunda hem üretip hem işleyen ilk ve tek kadın kooperatifi olan bu kooperatif köyün genç kadınlarına da istihdam sağlayan, e-ticaretle pazarlama hedeflerine ulaşan ve bakanlık başta olmak üzere ve pek çok işbirliği içerisinde projeler üretmeye devam etmektedir. Yürütülen proje ve faaliyetler ile kadın emeğinin nasıl değere dönüştürüleceğini göstermiş ve bölge kadınları için örnek teşkil etmektedir.

Kooperatif, kurumsal kimlik kazanarak e-ticaret ile pazarlama kapasitesini geliştirmiş, özellikle korona virüs sürecinde değişen tüketim alışkanlıklarına cevap verebilmek ve yeni normale ayak uydurup pazar koşullarında rekabet edebilmek adına e-ticarete yöneldi. Kooperatif sosyal medya platformlarında ve e-ticaret sitelerinde satışı devam etmektedir. Ayrıca kendi web adresi olan www.uretenkadinlar.com.tr adresiyle de hizmet vermektedir.

İl Müdürü Hamit Aygül, "Yaklaşık 30 kadın üreticimiz, kooperatif çatısı altında birleşerek çok güzel çalışmalara imza atıyor. FAO tarafından 2020 yılı 'Gıdanın Kahramanı' seçilen kooperatif, bu sene de bakanlığımız tarafından verilen 'Ben Yaptım, Sen de Yaparsın' ödülleri kapsamında 21 kadın girişimci arasına girmiştir" dedi.

Kooperatif Başkanı Aylin Yıldız ise, "Bu noktalara gelmemizde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı
Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı
Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı
Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı
Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karacabeyli kadınlar e-ticarete atıldı - Son Dakika Ekonomi


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