Son Dakika Haberleri: Karacabeyspor, Trabzon'a Galibiyet İçin Gidiyor

Karacabeyspor, Trabzon'a Galibiyet İçin Gidiyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon maçını kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor.

Karacabeyspor, Trabzon'a Galibiyet İçin Gidiyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon maçını kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor.

Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon ile Pazar günü saat 13: 00'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 1461 Trabzon maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Trabzon'a zor bir maça gidiyoruz. İki takım içinde zor bir maç geçecek. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. 1461 Trabzon iyi bir takım. Birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızda her takımı yenecek bir potansiyel var. Futbolcularımızın morali çok yüksek. Oyuncularımız 1461 Trabzon maçının öneminin farkındalar. Trabzon'dan yüzümüz gülerek, başımız dik olarak ayrılmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Spor
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