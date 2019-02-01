Karacabeyspor, Trabzon'a Galibiyet İçin Gidiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon maçını kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon maçını kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor.



Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon ile Pazar günü saat 13: 00'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 1461 Trabzon maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Trabzon'a zor bir maça gidiyoruz. İki takım içinde zor bir maç geçecek. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. 1461 Trabzon iyi bir takım. Birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızda her takımı yenecek bir potansiyel var. Futbolcularımızın morali çok yüksek. Oyuncularımız 1461 Trabzon maçının öneminin farkındalar. Trabzon'dan yüzümüz gülerek, başımız dik olarak ayrılmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti

Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı

İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti