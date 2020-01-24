Karacadağ'a giden kayakçılar mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karacadağ'a giden kayakçılar mahsur kaldı - Son Dakika

Karacadağ'a giden kayakçılar mahsur kaldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar aniden bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Karacadağ'a giden kayakçılar mahsur kaldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar aniden bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı.


Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, aniden etkili olan tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım talep etmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun temizlenmesiyle mahsur kalanlar tahliye edildi.


Vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek ekiplerin özveriyle çalıştıklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Karacadağ, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:44 Kaynak: İHA
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