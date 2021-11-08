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KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR - Son Dakika

KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR

08.11.2021 09:13

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü işbirliğiyle jeotermal enerjinin sağlık turizmi ve seracılık faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, kaynak suyunun bulunma ihtimali yüksek olan sönmüş volkanik Karacadağ'da 50 kilometrelik alanı kapsayan bölgelerde...

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü işbirliğiyle jeotermal enerjinin sağlık turizmi ve seracılık faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, kaynak suyunun bulunma ihtimali yüksek olan sönmüş volkanik Karacadağ'da 50 kilometrelik alanı kapsayan bölgelerde etüt çalışmasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, çalışmalar sonunda teknik heyetin vereceği rapora bağlı olarak suyu kullanacaklarını belirterek, Temennimiz o ki bu çalışma bölgeye, bölgenin istihdamına, aşına, işine katkı sağlasın dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sönmüş volkanik Karacadağ'a yakın olması nedeniyle, kentte olması muhtemel jeotermal kaynak suyu aranması için valiliğe yapılan ruhsat başvurusu olumlu sonuçlandı. Alınan ruhsatın ardından MTA'dan gelen teknik personel, Sur ilçesinin kırsal bölgelerinde, yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda etüt çalışmalarına başladı. Bir ay içerisinde bitirilmesi hedeflenen çalışmalar sonunda jeotermal kaynak suyunun bulunması halinde sıcaklığına ve mineral değerlerine bağlı olarak, sağlık turizmi ve tarım sektöründe kullanılması amaçlanıyor.

'KARACADAĞ'DAKİ EKONOMİK POTANSİYELİ HALKIN HİZMETİNE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, sönmüş volkanik Karacadağ'daki ekonomik potansiyeli halkın hizmetine ve ülke ekonomisine kazandırmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi

Mezopotamya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu sönmüş volkanik Karacadağ'daki ekonomik potansiyeli halkın hizmetine ve ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Volkanizmanın olduğu yerde jeotermal su potansiyeli her zaman vardır. Biz de bundan yola çıkarak Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla bölgede etüt çalışmalarını başlatmak üzere ruhsat müracaatında bulunduk ve ruhsatımızı aldık. Ruhsatımızı aldıktan sonra MTA ile yapılan görüşmeler neticesinde her iki kamu kurumu kendi aralarında bir çalışma protokolü imzaladı. Bu protokol kapsamında MTA genel müdürlüğünden yetkili arkadaşlar geldi. Şuanda çalışmaları başlattık. İnşallah bir ay gibi bir zaman süreci içerisinde bu çalışmalarımız bitecek. Bu çalışmalarımız bittikten sonra teknik heyetin bize vereceği raporlar ışığında eğer burada istediğimiz ısıda ve mineral değerlerine sahip bir su bulunması durumunda sondaj çalışmalarını başlatacağız. Bu sondaj çalışmaları da bize istediğimiz sonucu verirse, Karacadağ bölgesinde hem sağlık turizmi hem de tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere bir çalışma başlatacağız. Temennimiz o ki bu çalışma bölgeye katkı sağlasın. Bölgenin istihdamına, aşına, işine katkı sağlasın.

KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR
KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR
KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR
KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARACADAĞ'DA 50 KİLOMETRELİK ALAN JEOTERMAL ENERJİ İÇİN TARANIYOR - Son Dakika
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