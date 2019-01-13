Son Dakika Haberleri: Karacadağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Karacadağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Karacadağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırı belirleyen, Siverek'e 45 kilometre uzakta bulunan, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alan merkeze hafta sonu kayakseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Burada kayak keyfi yapan vatandaşlar, daha sonra kar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Bazı vatandaşların ayaklarındaki kayaklarla halaya katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu merkezde bazıları leğen ve kızaklarla kayarken, bazıları da mangal yaktı.

Kayakseverlerden Uğur Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatilini değerlendirmek amacıyla merkeze geldiğini söyledi.

Kayak yaparak uzun süre karın keyfini çıkardığını anlatan Kaplan, "Daha sonra davul zurna eşliğinde halay çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çevre illerden insanlarımız gelip bölgeyi yakından tanıma fırsatı bulabilir. Bu turizm açısından bölgeye büyük katkı sunabilir. Buranın Uludağ, Kartalkaya ya da Erciyes'ten farkı yok." dedi.

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla ise merkeze herkesin rahatlıkla gelebileceğini belirterek, "Bölgede kayak merkezinin olması çok iyi. İnsanlarımız diğer merkezlere gideceğine buraya geliyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Siverek, Şanlıurfa, Ekonomi
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