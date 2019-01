Karacadağ'da Kayak, Karaali'de Kaplıca Keyfi

HALİL FİDAN - İnanç ve kültür turizmi merkezlerinden olan ve bu yönüyle her yıl çok sayıda turist çeken Şanlıurfa'da kış mevsiminde Karacadağ'da kayak, Karaali bölgesinde ise kaplıca imkanı bulunuyor.



Şanlıurfa, yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle geçen yıl turizmde hareketli bir dönem geçirdi.



Son dönemlerde turistlerin uğrak noktası olan kentte, bu yılın "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin etkisiyle kış döneminin de yoğun geçmesi bekleniyor.



Hazreti İbrahim başta olmak üzere birçok peygamberin burada yaşadığına inanıldığı için "Peygamberler Şehri" olarak da anılan Şanlıurfa'da İbrahim Peygamber'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi, konuklara farklı bir atmosfer yaşatıyor.



Tarihi kentte bunun yanı sıra halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ'ı" olarak adlandırılan Siverek ilçesindeki bin 919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi de tatilcilere keyifli vakit geçirme olanağı sağlarken, Karaali bölgesinde de tarımsal sulama amacıyla yapılan sondaj çalışmalarında tesadüfen bulunan termal su, şifa arayanların uğrak yeri haline geldi.



Bölgenin zirvesi



Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.



Karın geçen yıl fazla yağmaması nedeniyle kötü bir dönem geçiren merkezde, bu yıl erken düşen ve kalınlığı da kayak için yeterli düzeye ulaşan kar, bölgedeki vatandaşların yüzünü güldürdü.



Kaplıca, çok sayıda kişinin uğrak mekanı



Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Karaali Mahallesi'nde sondaj çalışması sırasında gün yüzüne çıkarılan sıcak suyun kükürt, florür ve mineral maddeler içerdiğinin belirlenmesi üzerine, suyu değerlendirmek için harekete geçildi.



Bölgede apart otel ve alışveriş merkezi inşa ettirilerek termal kaplıca özel bir şirket aracılığıyla işletmeye açıldı.



İlk dönemlerde yalnızca Şanlıurfa ve ilçelerinden vatandaşların ilgi gösterdiği Karaali Kaplıcaları, Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmasının ardından çevre illerden hafta sonları düzenlenen turlarla, pek çok kişinin uğrak mekanı haline geldi.



Yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki termal suya sahip kaplıca, özellikle romatizmal, deri ve iltihabi hastalıklar ile böbrek taşlarıyla ilgili sorunları olanlar tarafından tercih ediliyor.



Karaaali Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmet Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, apart ve havuzlu otel olmak üzere 2 farklı tesisle konuklara hizmet verdiklerini belirtti.



Yaklaşık 50 derece olan kaplıcaya özellikle romatizmal ve deri hastalıkları ile nörolojik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların geldiğini ifade eden Temel, kaplıcaya yurt içinden olduğu kadar yurt dışından tatil için gelen gurbetçilerin de ilgi gösterdiğini aktardı.



"Yarı yıl tatilinde yer bulmak zorlaşıyor"



Mehmet Temel, özellikle yaklaşan yarıyıl tatilinde yoğunluk beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kaplıcamız Sağlık Bakanlığından onaylı. Ayrıca sevkli hasta kabul ediyoruz ve bunun için hem yaz hem de kış çok sayıda müşteriye hizmet veriyoruz ancak kışın ilgi daha fazla. Tesisimiz 400 yatak kapasiteli ve hafta sonları tam doluluğa ulaşıyoruz ayrıca sömestir tatilinde de yoğunluk bekliyoruz, şimdiden çok sayıda rezervasyon aldık. O dönemde yer bulmak imkansız hale gelebiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın rezervasyon için acele etmesi gerekiyor. Yılda ise toplamda 25 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. İnsanların çoğu şifa bulmak için geliyor, bölge halkının yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından da misafirlerimiz oluyor. Biz her anlamda hazırız, herkesi buraya davet ediyoruz."



"Bölgenin tek kayak merkezi"



Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla ise bölgede yürütülen çalışmalar sayesinde kayağa ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.



Bu yıl kar yağışının etkili olması sayesinde verimli bir dönem geçirdiklerine dikkati çeken Atilla, şunları kaydetti:



"Bu yıl her şey iyi gidiyor. Önceki dönemlere göre ziyaretçi sayısı yaklaşık beş kat arttı. Önümüzdeki günlerde sömestr tatili var. Yolumuz şu an açık, tesislerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Tatil günlerinde gerek aileler gerek öğrenci grupları geliyor, hatta tesisimiz artık yetersiz kalıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi ve bu tesis artık ihtiyaca cevap veremiyor. Hafta sonu günlük 2 bin 500 ziyaretçimiz geliyor. Artık kayak merkezi için güzel bir tesis şart oldu. Gerek otel gerek teleferik olsa sayı beş katına çıkabilir çünkü gelen telefon yoğunluğundan bunu anlayabiliyoruz, gelenler konaklamak istiyor. İnsanlar günübirlik gelebiliyor, gündüz gelip akşama dönebiliyorlar. Uygun bir yer, sorunu olmayan bir bölge ve güvenli o yüzden tercih ediliyor."



Atilla, şartların iyileştirilmesi durumunda Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşın bölgeye geleceğine inandığını dile getirerek, bu durumun ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağını ifade etti.



Diyarbakır'dan Evin Yılmaz da kayak yapmayı çok sevdiğini belirterek, fırsat buldukça arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmek için buraya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

