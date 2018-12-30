Son Dakika Haberleri: Karacadağ'da Kayak Sezonu Açıldı

Karacadağ'da Kayak Sezonu Açıldı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 1919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.

Karacadağ'da Kayak Sezonu Açıldı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 1919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı. Yöresel kıyafetleriyle ve leğenlerle kaymaya gelenler ilginç görüntüler oluşturdu.

İçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez, hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşan merkez Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelenlerle dolup taştı. Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler karda mangal keyfini yaşarken, birçok kişi ise kızak ve plastik leğenlerle kaymaya çalışarak eğlendi. Bölge halkı ise yöresel kıyafetleri olan şalvarları ile profesyonel kayakçıları aratmadı. Merkeze kayak yapmaya gelen Celal Altay, "Bu yıl kayak sezonunu açtık. Kar yeterli seviyeye ulaştı. Bizler de kaymaya geliyoruz, buraya çevre illerden çok sayıda vatandaş geliyor.  Şalvarla kaymak çok keyifli özellikle kayma esnasında kuyruk kısmı rüzgar aldığı için durmamızı sağlıyor" dedi.

??Günübirlik kayak yapılabilen Karacadağ Kayak Merkezi'nde nisan ayına  kadar kayak yapılabileceği belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

Siverek, Karacadağ, Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Güncel
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