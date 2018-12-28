Son Dakika Haberleri: Karacadağ'da Mevsimin İlk Karı Yağdı, Çocuklar Kartopu Oynayarak Karın Tadını Çıkardı

Karacadağ'da Mevsimin İlk Karı Yağdı, Çocuklar Kartopu Oynayarak Karın Tadını Çıkardı

52 dakika önce

Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardıŞANLIURFA -Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde yılın ilk karı yağdı.

Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde yılın ilk karı yağdı.
Siverek ilçesinde son iki haftadır aralıklarla süren şiddetli sağanak yağışları, ilçeye bağlı Karcadağ bölgesinin yüksek kesimlerine kara dönüştü. Aralıklara yağan kar bölgeyi beyaza büründürürken, Siverek- Diyarbakır karayolunda zincirleme kazalara neden oldu. Kapanan kırsal mahalle ve okul yolları, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.
Yılın ilk karını gören öğrenciler ve öğretmenler kartopu oynayarak, karın keyfini çıkarmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Karacadağ, 3. Sayfa
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