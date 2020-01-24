Karacadağ'da tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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Karacadağ'da tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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