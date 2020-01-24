Karacadağ'da tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Karacadağ'da tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Karacadağ'da tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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