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Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

02.02.2022 21:42
Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü 1919 rakımlı Karacadağ eteklerine 500'er kilogram arpa ve yonca bıraktı.

Kınalı keklik, tilki, çakal ve yaban tavşanların bulunduğu bölgeye yem bırakma çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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