Son Dakika Haberleri: Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı

Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Karacadağ kayak merkezinde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Karacadağ kayak merkezinde yol açma çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşanırken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolu açtı.

Bölgede yoğun kar yağışının sürdüğü, yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin gece boyunca mesai yapacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Karacadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Müge Anlı, RTÜK'ün 'Cin' Kelimesini Yasakladığını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 02:03:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]