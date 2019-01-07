Son Dakika Haberleri: Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı

Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı

34 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Karacadağ'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezine 45 kilometre mesafedeki 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde zaman zaman etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgedeki kayak merkezinde giden bazı araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle yolun bir süre ulaşıma kapandığı bildirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:56 Kaynak: AA

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