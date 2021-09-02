Karacadağ Kalkınma Ajansı, 50 milyon lira bütçeli yeni destek programı başlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen yeni bir destek programını ilan ettiklerini belirterek, "Toplam bütçesi 50 milyon lira olan bu destek programıyla belirlenen sektörlerdeki sanayicilerimizin kullanacağı kredilerin finansman maliyetini Ajans olarak karşılayacağız." dedi.

Bakan Varank, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geldiği Diyarbakır'da kurdele keserek Karacadağ Kalkınma Ajansının yeni hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Binanın Nisan 2020'de tamamlandığını ancak salgın döneminde verimli bir şekilde devreye alınamadığını anımsatan Varank, "İnşallah bundan sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır'ımızın potansiyelini ortaya çıkaracak çok önemli projelere imza atacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank, daha sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, sabah yem fabrikası temelini attıklarını anımsatarak, sonrasında da sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülkeye değer katan her yatırımcının destekçisi olduklarını vurgulayan Varank, "Yeter ki işinize odaklanın Ar-Ge yapın, üretin. Biz size gereken ortamı ve kolaylığı her zaman sağladık, sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansının yeni binasının açılışını gerçekleştirdiklerini ve Ajansın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki imalat sanayisi işletmelerinin kullanımına sunduğu yeni finansman desteğini açıkladıklarını dile getiren Varank, "Dijital ve teknolojik dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak bu kaynakla işletmelerin ve ilin ekonomisinin büyümesini hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde hazırladıkları Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki belirledikleri hedeflere değinen Varank, bölge ve illerin bu hedeflere ulaşmada en büyük güvenceleri olduğuna işaret etti.

Varank, burada çift yönlü bir bakış açıları olduğunu ifade ederek, "Hem tüm bölgelerimizin ülke ekonomisine katkısını azami seviyeye çıkarmak istiyoruz hem de oluşan refahı bölgelerimiz arasında dengeli bir şekilde paylaştırmak istiyoruz. Ancak bu şekilde hiçbir bölgenin geride bırakılmadığı, topyekun bir kalkınma sürecini başlatabiliriz." diye konuştu.

Bu anlayışla bölgesel kalkınmayı temel bir politika alanı olarak belirlediklerini söyleyen Varank, bölgelerin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak ve her birinin rekabet gücünü artırmak amacıyla çalıştıklarını anlattı.

Varank, Bakanlık ile bölgelerde kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin sayısız planlama ve analiz çalışması yaptığına dikkati çekerek, daha sonra belirlenen alanlarda yenilikçi destek programları uyguladıklarını anlattı.

Karacadağ Kalkınma Ajansının bugüne kadar Diyarbakır'da kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 562 projeye 198 milyon lira kaynak aktardığının bilgisini veren Varank, şöyle devam etti:

"Bugün de geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen yeni bir destek programını ilan ediyoruz. Toplam bütçesi 50 milyon lira olan bu destek programıyla belirlenen sektörlerdeki sanayicilerimizin kullanacağı kredilerin finansman maliyetini Ajans olarak karşılayacağız. Vakıf Katılım AŞ ve Ajansımız iş birliğinde uygulanacak bu program sayesinde, işletmelerimizin üzerinden finansman yükünü kaldıracak ve daha fazla kaynağı yatırıma yönlendireceğiz. Bu sayede ciddi bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Burada ne kadar büyük bir finansman oluşturabilirsek bizim açımızdan o kadar değerli. Ekonomi Reform Programı kapsamında 5'inci ve 6'ncı Bölge yatırımlarına yeni bir finansman modeli de çalışıyoruz, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte ilan edeceğiz. Şartları sağlayan tüm sanayicilerimizi bu programdan faydalanmaya davet ediyorum."

"Bu yıl 2 yeni proje daha desteklenmeye hak kazandı"

Varank, kalkınma ajanslarının ayrıca bölgesel kalkınma programlarının koordinasyonunu yürüttüğüne işaret ederek, bu kapsamdaki programlardan bahsetti.

Karacadağ Kalkınma Ajansının şu ana kadar SOGEP kapsamında Diyarbakır'dan 6 projeye 8,6 milyon lira destek sağladığını söyleyen Varank, "Bu yıl 2 yeni projenin daha desteklenmeye hak kazandığı müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin Özel Gereksinimli Bireyler için Mola Evi Projesi ile Ergani Belediyesinin Kadın Külliyesi Projelerini destekleyeceğiz. Bu iki projenin toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon lira." dedi.

Varank, Diyarbakır'ın ana faydalanıcılarından biri olduğu Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Diyarbakır'dan 26 projeye yaklaşık 310 milyon lira destek verdiklerini belirtti.

Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'nin CMDP ile destekledikleri önemli projelerden biri olduğunu dile getiren Varank, "Bu OSB'mizin altyapı çalışmalarını Bakanlığımız bütçesinden, bazı kritik üstyapı çalışmalarını ise CMDP'den finanse ediyoruz. OSB'deki 87 parselden 85'i şimdiden tahsis edildi. 2 milyar liraya yakın yatırımın yapılacağı OSB'de inşallah 10 binin üzerinde istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Burada istihdam edilecek kişilerin büyük çoğunluğu da gençler olacak." bilgilerini verdi.

CMDP kapsamında sanayicilerin yeni isteklerini de değerlendireceklerini ve mümkün olan en büyük desteği verme gayreti göstereceklerini dile getiren Varank, bu kapsamda sanayicilerden ellerini taşın altına koymalarını istedi.

"Lojistik merkezi projesinde hazırlıklar tamamlandı"

Varank, "genç istihdamını" kalkınma ajansları için 2022 ve 2023 yılları teması olarak belirlediklerini anımsatarak, "Gençlerin istihdamını artıracak, onları girişimciliğe yönlendirecek ve ülkemizin teknolojik dönüşüme liderlik etmelerini sağlayacak projeleri destekleyeceğiz." diye konuştu.

GAP Bölge Kalkınma idaresi ve bölgedeki 3 kalkınma ajansı iş birliğinde oluşturdukları GAP Melek Yatırımcı Ağı'nın da bu amaçla geliştirdikleri bir proje olduğunu söyleyen Varank, bu oluşumun bölgedeki gençlerin yenilikçi iş fikirlerini bünyesindeki melek yatırımcılarla buluşturacağını anlattı.

Varank, genç istihdamını artırmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla oluşturulan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"na değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu program kapsamında Diyarbakır'dan 4 farklı ilçemizdeki projelere yaklaşık 53 milyon lira destek vereceğiz. Böylece emek yoğun ve gençlerin istihdamına uygun sektörlerde hazır giyim fabrikalarının yapılmasını sağlayacağız. Bu fabrikalar inşallah 12 ay içinde tamamlanacak ve yatırımcılarımızın hizmetine sunulacak. Tüm bu gayretlerimizle inşallah işsizliği bu bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız."

İlin lojistik sektöründeki potansiyelini ileri taşıyacak Diyarbakır Lojistik Merkezi projesinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Tüm süreçleri Karacadağ kalkınma ajansımız tarafından koordine edilen bu projede de tüm hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır'ı bölgenin dağıtım üssü yapacak yaklaşık 1,2 milyar liralık bu proje tamamlandığında 5 bin 400 kişiye istihdam oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin en büyük Lojistik Merkezi olacak şekilde planlanan bu projenin ihalesi 15 Ekim'de yapılacak. Lojistik sektöründe tecrübeli yatırımcılarımızı bu ihaleye katılmaya ve Diyarbakır'ın hayali olan bu projeye omuz vermeye davet ediyorum."

"Bu güzel şehre daha da fazlasını kazandıracağız"

Varank, Diyarbakır için bu projeleri yeterli görmediklerini vurgulayan Varank, "Potansiyeli çok yüksek olan bu güzel şehre daha da fazlasını kazandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma perspektifi ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, üretim, istihdam ve katma değer oluşturacak projeler geliştireceğiz." dedi.

Programının Diyarbakır'a hayırlı olmasını dileyen Varank, tasarımı ve uygulanmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Tanıtım programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Vakıf Katılım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da katıldı.

Konuşmaların ardından Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği programına başvurusu uygun bulunan yatırımcılara kredi tahsisi için Vakıf Katılım AŞ ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Varank, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına da ziyarette bulundu. Girişte AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından meşalelerle karşılanan Varank'a down sendromlu bir genç çiçek takdim etti.

Burada parti teşkilatıyla bir araya gelen Varank, İl Başkanlığı çıkışında partililerle fotoğraf da çektirdi.