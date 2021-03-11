Karacadağ Kalkınma Ajansı, Amida Höyük için fizibilite projesi desteği verdi - Son Dakika

Dicle Üniversitesinin (DÜ) "Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekanlarının Fizibilitesi Projesi" Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, protokol imza töreninde, Amida Höyük'te yapılan kazı çalışmalarının, Diyarbakır'ın tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Kazı çalışmalarıyla kentin tarihinin bilinenden daha eski olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Karakoç, Amida Höyük'te, büyük İslam bilgini El-Cezeri'nin yaptığı çalışmalarla ilgili kalıntı veya belge çıkmasını ümit ettiklerini belirtti.

Karakoç, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalar devam eder. Diğer öğretim üyelerimize, akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza yol çizer. Bu süreçte Karacadağ Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Bölgemize, ülkemize, değerli yatırımlara kapı açıyorlar."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için 2009'dan beri faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yeni dönemde fizibilite desteği programıyla bölgenin ihtiyaç duyduğu kritik yatırımların altlığını oluşturacak projeleri destekleyeceklerini aktaran Maral, şunları dile getirdi:

"İmzalayacağımız proje, son iki yıllık periyotta sıklıkla gündem olan Diyarbakır'ın hafızası niteliğinde Amida Höyük'ün daha da görünür kılınmasını, belki de bir çekim merkezi olmasını sağlayacak büyük bir projenin altlığı olacak."

"Ortaya çıkarılan yerlerin rölöve ve restorasyon projeleri çıkartılacak"

Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ise kazı çalışmalarıyla hayatın bu bölgede 8 bin yıldır kesintisiz devam ettiğine yönelik önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Kazılarda sarayın kaçış tüneli, divanhane, Roma dönemine ait bin 800 yıllık mezar odaları, atık su sistemi ve dünyada bir sarayda bulunan en eski tarihli ısıtma sisteminin ortaya çıkarıldığını anlatan Yıldız, şunları aktardı:

"Sözleşmeyle ortaya çıkarılan yerlerin rölöve ve restorasyon projeleri çıkartılacak, akabinde restorasyona başlanacak. Ondan sonra da inşallah alan, turizme açılacak. Bu katkılarından dolayı hem Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne hem de Karacadağ Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum."