Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan ücretsiz ihracatı geliştirme danışmanlık desteği - Son Dakika

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tekstil, hazır giyim, gıda ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmalara ücretsiz ihracatı geliştirme danışmanlık desteği verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren KKA tarafından uygulanan Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tekstil, hazır giyim, gıda ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmalara ücretsiz ihracatı geliştirme danışmanlık desteği verilecek.

Firmaların dış ticaret kapasitelerinin artırılması amacıyla online olarak verilecek danışmanlık hizmeti, 3 aylık bir dönemde her firmaya toplamda 24 saat olacak şekilde uygulanacak. Danışmanlık hizmetini almak isteyen firmaların istenen şartları taşımaları halinde 30 Eylül'e kadar ajansın web sayfası üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, konuya ilişkin, ajans olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler sayesinde bölgelerindeki sanayi alt yapısının gelişimine, firmaların üretim kapasitelerinin artırılmasına ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesine yönelik önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Yaşan son pandemi sürecinin kendilerine ihracatın ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlamanın firmaları için en az üretim kadar elzem olduğunu bir daha gösterdiğini ifade eden Maral, şunları kaydetti:

"Danışmanlık kapsamında ilk olarak, firma ile iş birliği yaparak firmaya ve ürüne özgü pazar belirleme yöntemlerinin geliştirilmesini ve pazarların belirlenme sisteminin kurulması için gerekli eğitimlerin verilmesini sağlayacağız. Ardından uluslararası düzeyde rekabet edebilecek rakip firmaların analizlerini yapacağız, onların müşteri profillerini ortaya koyacağız. Firmalarımızın hedef pazara giriş stratejilerinin belirlenmesine ve pazara girişte hedeflenecek müşteri tipinin tespitine ilişkin çalışmalar yapılmasını destekleyeceğiz. Firmalarımızın ihracat yolculuklarında daima yanlarında olacağız."