Son Dakika Haberleri: Karacadağ Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Açıldı

Karacadağ Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Açıldı

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Karacadağ Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Açıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde, son günlerde yağan yoğun kar yağışı 60 cm kalınlığına ulaştı. Kar sezonunun açılmasıyla beraber Kayak Merkezi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kimi vatandaşlar kızak, naylon leğenle kaymaya çalışırken, yöresel kıyafetleriyle kaymaya çalışan vatandaşlarda renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak merkezi işletmecileri ilerdeki günlerde kar kalınlığının daha fazla olacağını belirterek, tüm kayak severleri bölgeye davet etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:22 Kaynak: İHA

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