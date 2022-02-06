Karacadağ Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili yoğunluğu devam ediyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.

Son dönemlerde yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede kar kalınlığı 2 metreyi bulurken kayak pistinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Bilinirliği her geçen yıl artan kayak merkezine ilgi çoğaldı. Sömestir tatilinin son gününü fırsata çevirenler soluğu kayak merkezinde alırken çocuklarıyla çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Merkeze gelenlerden bazıları eline sazını alıp türkü söylerken bazıları da davul zurna eşliğinde halay çekip eğlenceli vakit geçirdi.

"Sezonumuz mart ayı sonuna kadar devam edecek"

Kayak merkezi sorumlusu Sinan Atilla, AA muhabirine, yarıyıl tatili yoğunluğunun sürdüğünü söyledi.

Bu yılın hem kar yağışı hem de ziyaretçiler açısından bereketli geçtiğini belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Gerek kar oranı gerekse ziyaretçiler olsun gayet iyi bir sezon geçiriyoruz. Yarıyıl tatilinin ilk haftasında bölgenin tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle hizmet veremedik ancak daha sonrasında ziyaretçiler gelmeye başladı. Yaklaşık olarak 10 bin kişi gerek kayak gerek piknik amaçlı gerekse de kızaklarla kaymak ve diğer faaliyetler için kayak merkezine geldi. Son yağışın ardından alanda 2 metreye yakın kar var. Sezonumuz mart ayı sonuna kadar devam edecek, tüm kayak severleri bekliyoruz."

Ziyaretçiler mutlu

Çocuklarıyla kayak merkezine gelen İbrahim Baykan, tatilin son gününü kayarak değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Çocukların kayarak stres atmaya çalıştığını dile getiren Baykan, "Çocukları stres atmaları için yeni eğitim yılına daha düzgün bir şekilde başlamaları amacıyla kayak merkezine getirdik. İnşallah okula daha dinç bir şekilde başlayacağız." diye konuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Elif Tarhan, stresli bir sınav dönemini geride bırakarak tatile çıktıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı alanlara fazla girmemeye çalıştıklarını ve bu nedenle kayak yapmaya geldiklerini anlatan Tarhan, "Dayımlarla kayak merkezine geldik. Amaç pandeminin de etkisini üzerimizden atarak küçük bir tatil yapmak istedik. Güzel vakit geçiriyoruz, herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

12. sınıf öğrencisi Harun Çiftyürek, arkadaşlarıyla geldikleri merkezde güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

6. sınıf öğrencisi Yusuf Tarhan, yakınlarıyla günübirlik kayak merkezine tatilin keyfini çıkardığını söyledi.