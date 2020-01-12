Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk başladı - Son Dakika
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Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk başladı

6 saat önce

Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'nde sezonunun açılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk başladı, System.String[]

Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'nde sezonunun açılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi, bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor. Bilinirliği her geçen yıl artan kayak merkezine ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Sezonun açılmasıyla Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, burada kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Günün erken saatlerinde günübirlik gelen ziyaretçiler, hem kayak keyfi yapıyor hem de temiz havada mangal yakarak, gönüllerince eğleniyor, halay çekiyor.

Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye kadar ulaştığı merkezde kimi vatandaşlar, kızakla kaymayı tercih ederken, leğen ve poşetlerle kaymaya çalışanlar da renkli görüntüler oluşturuyor.

"150 bin ziyaretçi bekliyoruz"

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin bilinirliğinin her yıl daha da arttığını dolayısıyla ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını söyledi.

Bölgedeki illerden vatandaşların günü birlik kayak merkezine gelerek eğlenceli vakit geçirdiğini aktaran Atilla, "Yoğunluk gittikçe artıyor, tesis yetersiz kalıyor. Gelen müşterilerin yüzde 30'unu ancak karşılayabiliyoruz. Ziyaretçi sayımız cumartesi günleri 3 bin 500, pazar günü ise 5 bini buluyor. Geçen yıl 80 bin civarında ziyaretçimiz vardı, bu yıl 150 bin ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Atilla, Karacadağ'a ilk kez gelen insanların bir sonraki haftaya başka misafirleri yanına gelerek yeniden bölgeye geldiğini belirterek, "Okulların tatil olmasıyla öğrenciler buraya geliyor, 15 gün sürekli olarak geliyorlar. Önümüzdeki hafta cumartesi günü 4 bin kişiyi bekliyoruz, pazar günü zaten yer bulamıyoruz, araç kuyrukları 4-5 kilometreyi buluyor." diye konuştu.

Bölgeye gelen insanların kar üstünde mangal keyfide yapma imkanını bulduklarını aktaran Atilla, bölge halkının çalan davul zurna ile de halay çektiklerini söyledi.

"Daha önce gelmediğim için üzüldüm"

Şanlıurfa'dan 40 öğrencisiyle Karacadağ'a gelen Aslan Çetinkaya, ilk kez Karacadağ'a geldiğini anlatarak, "Daha önce gelmediğim için üzüldüm. Çok güzel bir yer, herkesin buraya gelerek görmesini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla gelen Sena Polat ise kayak yapmayı bilmediğini ancak tavsiye üzerine bölgeyi gezmeye geldiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla eğleniyoruz, bir daha gelmeyi düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde buraya gelerek kayak öğrenmeyi deneyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayak pistinde şalvarıyla kayan Mehmet Alpak da bölgeye yakın bir köyde yaşadığını aktararak, yıllar içerisinde iyi bir şekilde kaymayı öğrendiğini söyledi.

Hafta sonlarını kayarak geçirdiğini ifade eden Alpak, herkesin Karacadağ'a gelerek kayma zevkini yaşaması gerektiğini kaydetti.

Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Karacadağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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