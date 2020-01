Karacadağ zirvesinde kar altında muhtarlarla buluşma - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2 bin metre yüksekliğindeki Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.



Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Alatosun beldesinde gerçekleşen buluşmada çevredeki yerleşim yerlerinin sorunları ele alınırken, Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla muhtarlar ile belediye arasında koordinasyon sağlanması için whatsapp hattı kurulması kararlaştırıldı. Belediyeye bağlı araçlar kar ve tipi nedeniyle kapanma riski olan yollara müdahale etmek için tedbirleri sıklaştırdı. Yolda mahsur kalan bir çok araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kar ve tipiye rağmen Karacadağ'da buluşma



Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin il sınırları arasında bulunan 1957 metre yükseklikteki Karacadağ'da kış çetin geçiyor. Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, son günlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşım başta olmak üzere çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bağlar Belediyesi, kar ile mücadelede hız kesmezken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Beyoğlu, meteorolojinin yoğun kar ve tipi uyarısına rağmen Karacadağ bölgesinde kırsal mahalle ve mezraların muhtarlarıyla bir araya gelerek zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı altında toplantı gerçekleştirerek sorunları masaya yatırdı.



Sorunların pratik çözümü için whatsapp hattı



Bağlar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cabir Bülent Şerifler'in de katılımı ile Alatosun Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar ve muhtarlar, Başkan Beyoğlu'na yakın ilgi gösterdi. Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla muhtarlar ile belediye arasında koordinasyon sağlanması için whatsapp hattı kurulması kararlaştırıldı. Böylelikle ilçe sınırları içerisinde bulunan 48 mahallenin muhtarları, mahallelerinin sorunlarını rahatlıkla belediyeye ulaştıracak ve belediyedeki ilgili birimler de pratik çözümler üretecek.



"Milletimize hizmet etmede engel tanımıyoruz"



Başkan Beyoğlu, millete hizmet etmede engel tanımadıklarını belirterek bu yüzden olumsuz hava koşullarına rağmen buraya kadar gelerek kırsal mahallerin muhtarları ve bu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Beyoğlu, "Milletimizle aramızda hiçbir engel yoktur ve olamaz da. Allah'ın izni ile mevsim, zaman ve mesafe ayırt etmeksizin her tarafa her koşulda gideriz. Bugün de olumsuz hava koşullarını mazeret göstermeden buraya gelerek hemşerilerimizle bir arada olduk. Kar berekettir, rahmettir, umuttur. Kışın huzurlu geçmesi için tüm tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bizim için anlamlı ve mutluluk verici bir buluşma oldu. Büyük bir değişim ve dönüşüm başlatmış durumdayız. Allah izin verirse kısa zaman içerisinde her şey çok daha farklı ve güzel olacak. Gönülden istediğiniz zaman çözülmeyecek sorun yoktur. Bizi bugün burada bağrına basan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Belediyenin kar ile mücadelesinde yeni dönem



Bu arada Karacadağ bölgesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyeye bağlı araçlar kar ve tipi nedeniyle kapanma riski olan yollara müdahale etmek için tedbirleri sıklaştırdı. Yolda mahsur kalan bir çok araç, belediye ekipleri tarafından yolların kardan temizlenmesiyle kurtarıldı. Yol boyunca zaman zaman aracını durduran Başkan Beyoğlu, yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet ederek ulaşımın sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlar da duyarlı davranışından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR