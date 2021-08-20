Karacailyas Kültür ve Sanat Evi kursiyerleri hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Akdeniz Belediyesine bağlı Karacailyas Kültür ve Sanat Evi kursiyerleri, dönem sonu etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Kursiyerlerin dönem sonu sergisinin yanı sıra bağlama sınıfı çocuklarının dinletisi ve 3-6 yaş grubunun sahne gösterisi etkinliğe renk kattı.

Mersin7in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanması, aynı zamanda sosyalleşip ev ekonomisine de katkıda bulunması amacıyla hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri, ilçenin kültürel ve sanatsal gelişimi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda emeklerini beğeniye sunmak adına Karacailyas Kültür ve Sanat Evinde kursiyerlerin dönem sonu temalı sergisi ve 3-6 yaş grubunun sahne gösterisi ile bağlama sınıfının dinletisi de gerçekleşti.

"Her şey daha yaşanabilir bir Akdeniz için"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Bizlerin bu evlerdeki en temel amacı adeta birer eğitim-öğretim merkezi gibi hizmet vermesiydi. Hem kursiyerlerin hem de evlatlarımızın bugünkü sunumları bizlerin ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Hepsini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Kültür, sanat ve sportif faaliyetler hassasiyetle üzerinde durduğumuz en önemli konuların başında geliyor. Daha yaşanabilir bir Akdeniz için bütün fırsatları değerlendireceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.

Etkinlikte, kursiyerlerin takı tasarım, dikiş ve ahşap boyama ürünleri sergilenirken, 3-6 yaş oyun odası çocuklarının da sahnesi büyük beğeni topladı. Karacailyas Mahallesi sakinlerinin de ilgi gösterdiği etkinlik, bağlama sınıfı çocuklarının müzik dinletisi ile sona erdi. - MERSİN