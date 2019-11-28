'Karacakılavuz Dokuması' tescillendi

Karacakılavuz Dokuması Coğrafi İşaret Belgesine kavuştu

Babaannelerin sözü yerde kalmadı

TEKİRDAĞ - Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan yoğun çalışmalarla Karacakılavuz Dokuması tescillendi.

Trakya Kalkınma Ajansı binasından düzenlenen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Dokuma Kooperatifinden kadınlar ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Bütün Türkiye ve dünya Karacakılvauz Dokuması diye bilecek

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin toplantıda yaptığı konuşmasında, "Trakya'nın kendine has bir dokuma kültürü var. Biz bu dokumamızı uzun yıllardır Antalya'da, İstanbul'da Ankara'da ablalarımızla beraber giderek, hem dokuma tezgahlarımızı götürürdük hem de ürünlerimizi oraya götürerek fuarlarda tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalıştık. Yapılan bu dokumaların kayıt altına alınması. Kayıt altına alınırken de bunun bir tescil süreci var. Malumunuz Sanayi Bakanlığımıza bağlı Coğrafi Tescil Bölümü var. Bu kapsamda Trakya Kalkınma Ajansı olarak çalışmalara başladık. Bu dokumaların Trakya'ya ait olduğu konusunda bütün çalışmalarımızı tamamladık. Çok Şükür artık bu dokumanın Karacakılavuz Dokumasının Trakya'ya ait olduğunu bunu evrak bazında da tescil bazında da Ankara'da yaptırdık ve tescilini aldık. Bundan sonra resmi olarak da tüm Türkiye ve dünyada bu dokuma stili Karacakılavuz ve Trakya Cicim Dokuması olarak kullanmış olacağız. Başka bir yerde hiç kimse bu tarzda bir ürün yapamayacak. Yaparsa bile ancak bizim tescil ettirdiğimiz şekilde yapabilecek. Hem böylece Coğrafi Tescil Belgesi alarak geçmişten gelen kültürümüzün, dokuma desenlerimizin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere, çocuklarımıza bunun bir miras olarak bırakılması hem tanıtım ve pazarlama noktasında coğrafi işareti almış bir belge artık tüm Türkiye ve dünyada kabul ediliyor" dedi.

Çok çetin bir süreçten geçti

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise "Çuvalları yaparak kullandıkları bir sanatı işte o insanların torunlarının torunları unutmamışlar bugüne getirmişler. Bizim için önemli olan bu kadim geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Coğrafi işaret alma süreçleri çok zor süreçlerdir. Gerçekten çok çetin bir süreç. Bu süreçlerden geçerken bütün sıkıntıyı Mahmut Bey'den Allah razı olsun Trakya Kalkınma Ajansı çekmiş" diye konuştu.

Babaannelerin sözü yerde kalmadı

Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifinden Fatma Çaylalı'da yaptığı konuşmasında, "Bu kültürü yaşatmamıza emek verdikleri için herkese teşekkür ederim. Bu kültürü bize babaannelerimiz gelirken getirmiş. Babaannelerimiz derdi ki bize bunlar o zaman geldi bunlara sahip çıkın diye. Bunlar o zaman bir tezgahtan çıkmış. O Tezgah o zamanlar bir fabrika gibiymiş. O evin bütün ihtiyacı o tezgahtan çıkıyormuş. O yüzden bunlara sahip çıkın derdi. Biz buraya kadar getirdik. Sizde bundan sonra bunlara sahip çıkın derdi babaannelerimiz" şeklinde konuştu.