Karacakılavuz el dokumasına coğrafi işaret

Tekirdağ'ın Karacakılavuz Mahallesinde üretilen ve adını buradan alan 'Karacakılavuz Dokuması' coğrafi işaretle tescillendi. Kentteki kadınların el emeği göz nuru ürettiği ürünler ve dokuma tezgahları Anadolu'nun önemli dokuma merkezlerinden biri sayılıyor.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Trakya'nın kendine has bir dokuma kültürü olduğunu söyledi. Karacakılavuz Dokuması ismiyle bilinen ürünün yıllardır çeşitli fuarlarda tanıtılmasına destek olduklarını belirten Şahin," Çok şükür artık Karacakılavuz Dokuması'nın Trakya'ya ait olduğunu bunu evrak bazında da tescil bazında da Ankara'da yaptırdık ve tescilini aldık" dedi.

"ARTIK BU ÜRÜNÜ RESMİLEŞTİRDİK"

Karacakılavuz Dokuması'nın bundan sonra gerektiği değeri fazlasıyla göreceğini ifade eden Şahin; "Bundan sonra resmi olarak da tüm Türkiye ve dünyada bu dokuma stili Karacakılavuz ve Trakya Cicim Dokuması olarak kullanmış olacağız. Başka bir yerde hiç kimse bu tarzda bir ürün yapamayacak. Yaparsa bile ancak bizim tescil ettirdiğimiz şekilde yapabilecek. Hem böylece Coğrafi Tescil Belgesi alarak geçmişten gelen kültürümüzün, dokuma desenlerimizin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere, çocuklarımıza bunun bir miras olarak bırakılması hem tanıtım ve pazarlama noktasında coğrafi işareti almış bir belge artık tüm Türkiye ve Dünya'da kabul ediliyor" dedi.

"COĞRAFİ İŞARET ALMAK ÇETİN BİR SÜREÇTİR"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'da farklı ürünlerinde coğrafi işaret alması için gerekli çalışmaların başladığı dile getirerek, "Karacakılavuz dokuması bu mahallede yaşayan kadınlara atalarından kaldı. Onlarda bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Bizim için önemli olan bu kadim geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Coğrafi işaret alma süreçleri çok zor süreçlerdir. Gerçekten çok çetin bir süreç. Bu süreçlerden geçerken çok emek harcayan Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz" diye konuştu.

ATALARIMIZDAN ALDIK SÜRDÜRECĞİZ

Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifinden Fatma Çaylalı ise atalarından kalan dokuma kültürünün tescillenmiş olmasının kendilerinin sevindirdiğini ve bu mesleğin atalarından süre geldiğini kendilerinin de sürdüreceğini belirtti.