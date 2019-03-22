Son Dakika Haberleri: Karacakılavuz Futbol Sahası Yenilenecek

Karacakılavuz Futbol Sahası Yenilenecek

1 saat önce

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ülkü Uslu, Karacakılavuz Mahallesi'nde spor alanlarında incelemede bulundu.

Karacakılavuz Futbol Sahası Yenilenecek, System.String[]
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ülkü Uslu, Karacakılavuz Mahallesi'nde spor alanlarında incelemede bulundu.

Yenilenecek olan eski Karacakılavuz futbol sahasında yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, ardından Karacakılavuz Spor Kulübünü ziyaret etti.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın Tekirdağ'a spor tesisi yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

İmkanların artmasıyla Tekirdağ'da dereceler elde eden başarılı sporcu sayısının da artacağını ifade eden Uslu, "Karacakılavuz Mahallemiz'e güzel bir futbol sahası kazandıracağız. Sporcularımızın en iyi şekilde hizmet alması için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tekirdağ'a yapılan her yatırım başarıya dönüşerek ülkemize katkı sağlamaktadır. Tekirdağ genelindeki spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz her yaşa uygun bireysel ve toplumsal gelişimi sağlayan eğitimlerle halkımızın hizmetindedir." dedi.

Uslu, Süleymanpaşa buz paten pistinin de yapımının da tamamlandığını aktararak, gelecek yıllarda pistin uluslararası ve yerel müsabakalara ev sahipliği yapabileceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Futbol, Tekirdağ, Karacakılavuz, Güncel
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