Karacaklavuz Geleneksel Keşkeş Şenliği başladı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Karacaklavuz Geleneksel Keşkeş Şenliği" başladı.

Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte pişirilen keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Yöreye özgü ürünlerin sergilendiği şenlikte, sürpriz yarışmalar, animasyonlar, eğlenceler ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, şenliği ikinci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her yıl biraz daha geliştirerek yaptığımız bu organizasyonu, bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz. Belediye yönetmek sadece yol, su gibi işleri yapmak değil, bölgenin önemli ve sosyal yüzünü de ortaya çıkarmaktır." dedi.

Şenlikte AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile stantları gezen Yüksel, ürünlerin tadına baktı.

Yel, Koncagül ve Yüksel, temsili olarak taş içinde odun ile keşkeklik buğday dövdü.

Şenlik bu akşam sona erecek.