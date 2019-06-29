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Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği hizmet binası açıldı

27 dakika önce

Kırşehir ve bölgedeki köylerde faaliyet gösteren Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği'nin Mucur ilçesindeki yeni hizmet binası açıldı.

Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği hizmet binası açıldı, System.String[]
Kırşehir ve bölgedeki köylerde faaliyet gösteren Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği'nin Mucur ilçesindeki yeni hizmet binası açıldı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış töreninde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, insanların birbirine sahip çıkarak, hemşehri dernekleri kültürünün yaşamasını önemsediklerini belirtti.
Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu da Kırşehir kültürünün yaşatılmasında derneklerin katkılarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Kırşehir Belediyesi olarak kültürel faaliyet yapan dernekleri destekleyeceklerini kaydetti.
Dernek Başkanı Serdar Güneş ise Kırşehir ve bölgesinde ikamet eden Türkmen ve Yörüklere destek olmak için dernek faaliyetleri yürüttüklerini aktararak, "Karakurt bölgesi diye bilinen Kırşehir ve çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bizler için önemli olan bölgedeki kardeşlerimizin bir arada olarak onların her türlü sevinç ve üzüntülerini paylaşmaktır. Dernek binamızın da hizmete girmesi ile daha faydalı çalışmalarda bulunacağız." açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından, dua edilerek, hizmet binası açıldı.
Açılış törenine Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, Mucur İlçe Emniyet Müdürü Salih Keskin, Eski Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Mucur, Kırşehir, Güncel
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