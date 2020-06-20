Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı - Son Dakika

Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı

BURDUR'un merkeze bağlı Yassıgüme köyünde 5 yıl önce faaliyete geçen Karaçal Barajı sayesinde pancar üretimi 100- 150 dönümden 1700 dönüme çıktı.

Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı, System.String[]

BURDUR'un merkeze bağlı Yassıgüme köyünde 5 yıl önce faaliyete geçen Karaçal Barajı sayesinde pancar üretimi 100- 150 dönümden 1700 dönüme çıktı.

Burdur'da 5 yıl önce 100- 150 dönüm arazide pancar üretimine başlanan Yassıgüme köyünde bu yıl 1700 dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirildi. 76 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Karaçal Barajı'nın 2015 yılında faaliyete geçmesi sonrası pancar üreticisi sayısı da 7'den 58'e yükseldi.

'ARTAN ORANDA ÜRETİM DEVAM EDİYOR'

Bölgede üreticilere yaklaşık 30 yıldır teknik danışmanlık yapan ziraat mühendisi İbrahim Demir, "Karaçal Barajı havzasında 7 köy var. Bu barajın hizmete girmesiyle sulu tarıma geçildi ve bu bölgede pancar ekimi başladı. Artarak devam ediyor. Yassıgüme köyünde şu anda 1700 dönüm alanda pancar ekimi yapıldı. Pancar bitkisi emek, yoğun çalışma gerektiren endüstriyel bir bitki. Ne kadar makine kullanılsa da illa bir insan eli değmeli. Çapa yapmak için yakın köylerden kadın işçiler gelmekte ve aile bütçelerine katkı sağlamaktalar. Bölgemizdeki ürün yelpazesinin fazla olması çok önemli. Ekonomiye çok büyük bir katma değer sağlanıyor. Pancar ekimi 10 yıl öncesi bir sekteye uğramıştı ve düşüş göstermişti. Şu anda artan oranda üretim devam ediyor. Çiftçimiz pancar ekiminden memnun. Pancar üretimi zor ama kilo fiyatının yüksek olması çiftçiyi memnun ediyor" dedi.

'PANCAR FİYATLARINDAN MEMNUNUZ'

Çiftçi Ahmet Tezcan (37) ise, "Karaçal Barajı'nın faaliyete geçmesiyle 5 yıldır pancar üretimi yapıyoruz. Pancar fiyatlarından memnunuz. 20- 30 dekar alanda pancar üretimi yapıyorum. Bu yıl yağışların iyi olmasıyla yüzümüz güldü ama koronavirüs sebebiyle bu defa da işçi sıkıntısı çıktı. İşçiler çevre köylerden taşımalı sistemle geliyor. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Servis araçlarına fazla işçi binemedi. Bu yıl şeker fabrikası ile pancarın yanı sıra hububat, mısır gibi ürünleri de sözleşmeli olarak ekeceğiz. Sulama sistemi olarak damlama sistemi yapmaya çalışıyoruz. Hem su tasarrufu, hem verimlilik, hem kaliteli ürün bakımından çok iyi bir sistem. Vahşi sulama zaten yasak. Damlama sulama ile yağmurlama sistemine göre yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlıyoruz. Köyümüzde üreticilerin yarısından fazlası damlama sulama sistemiyle üretim yapıyor" diye konuştu.

'MALİYETİMİZ BİRAZ DAHA YÜKSELDİ'

Çiftçi Remzi Macit (38) de şöyle konuştu:

"Köyümüzde 5 yıl öncesine kadar pancar üretimi yoktu su olmadığı için. Karaçal Barajı'nın faaliyete geçmesiyle pancar üretimine başladık. O yıllarda 100- 150 dönüm olan pancar üretimi şu anda 1700 dönüme kadar çıktı. Köyümüzde 58 aile pancar üreticiliğinden geçimini sağlıyor. Bu yıl koronavirüs çıktı. İnşallah en kısa sürede bu virüs belasından kurtuluruz. Bu virüs dolayısıyla çapaya gelen işçiler eksik geldiği için, maliyetimiz biraz daha yükseldi. Bu hastalık var ama biz çiftçi olarak çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu virüs döneminde halkımız araba almaya, beyaz eşyaya, mobilya almaya gitmedi. Gıdaya gitti. Çiftçi üretmek zorunda, çiftçi üretmezse milletimiz aç kalacak."


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 08:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı - Son Dakika

Son Dakika

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı gösterelim         
14:41
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi         
14:36
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor         
14:22
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü         
14:15
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı         
13:30
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı         
13:00
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım         
12:57
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar         
12:39
Genç mühendis elindeki hurda aracı, Lamborghini'ye bakın nasıl dönüştürdü! Genç mühendis elindeki hurda aracı, Lamborghini'ye bakın nasıl dönüştürdü!         
12:23
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı         
12:16
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti         
12:06
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü         
12:06
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı         
12:05
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin         
11:59
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı         
11:53
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi         
11:30
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı         
11:06
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı         
11:00
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi         
10:57
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı         
10:52
İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı         
10:48
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu         
10:39
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu         
10:39
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye         
10:36
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu         
10:36
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı         
10:28
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti         
10:16
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 14:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei