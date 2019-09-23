Son Dakika Haberleri: Karacalar fotokapanda
Son Dakika Güncel Haber

Karacalar fotokapanda

1 saat önce

Avrupa ve Türkiye'de en küçük geyik türü olan Karacalar Tekirdağ ormanlarında fotokapana yansıdı.

Karacalar fotokapanda, System.String[]

Avrupa ve Türkiye'de en küçük geyik türü olan Karacalar Tekirdağ ormanlarında fotokapana yansıdı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karaca (Capreolus capreolus) Avrupa'nın ve ülkemizin en küçük geyik türüdür. İlimizde ve Türkiye genelinde koruma altında olan türlerimizdendir. Orman alanlarının yoğun olduğu bölgelerimizde popülasyonları daha yoğun olmasına karşın tarım arazilerimizde de görülebilmektedir. Bacakları uzun; gözleri büyük; üst göz kapaklarında uzun kirpikler vardır. Renkleri yazın kırmızı-kahverengi, kışınsa gri, boz-kahverengidir. Yaprak döken ağaçların ve çalıların yaprakları ve genç sürgünleri, otlar, kozalaklı ağaçlar, eğreltiler, güller, çayırlar vb. ile beslenirler. Üreme dönemleri Temmuz'dan Ağustos sonuna kadar sürer" denildi. - TEKİRDAĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli
Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:28:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacalar fotokapanda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]