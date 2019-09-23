Son Dakika Haberleri: Karacalar fotokapanla görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Karacalar fotokapanla görüntülendi

41 dakika önce

Tekirdağ'da biyolojik çeşitlilik takibi kapsamında kurulan fotokapanla karacalar görüntülendi.

Karacalar fotokapanla görüntülendi, System.String[]

Tekirdağ'da biyolojik çeşitlilik takibi kapsamında kurulan fotokapanla karacalar görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce il genelinde koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yaban hayatının yoğun olduğu alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, yaban hayvanlarının popülasyonunda artış olduğu belirlendi.

Fotokapanlar ile karacalar doğal ortamlarında görüntülendi.

Daha önce de yaban domuzu, tilki, kurt ve çeşitli kuş türleri fotokapana yansımıştı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacalar fotokapanla görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]